今起回溫 西半部本周空品差

大陸冷氣團減弱，境外沙塵影響趨緩，8日下午起西半部擴散條件變差，境內汙染物累積，未來一周空氣品質不佳，圖為民眾趁著連續假日最後一日帶小孩至海邊玩沙。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導
今日全台空氣品質預報（AQI）

境外沙塵影響昨雖已趨緩，但由於風向由東轉偏南，使西半部地區擴散條件變差，境內汙染物難以消散，加上陽光照射逐漸增強，易引發「光化反應」，推升空汙物臭氧的濃度，本周北、中、南空品恐出現「紅害」，要到周六東北季風變強才有望改善。

氣象局表示，冷氣團影響至昨日告一段落，今起水氣偏少，風向由東風逐漸轉為偏南風，各地為晴到多雲的穩定天氣型態，僅處於迎風面的花東地區因雲量較多有零星降雨；溫度方面，本周各地溫度將持續回升，今日北部和東半部的高溫為26至28度，中南部則可達30度。

氣象局指出，周六（14日）起將有一波鋒面接近台灣，使水氣增多，北部及東北部地區將出現局部短暫陣雨，鋒面預計在周日（15日）通過台灣，到時東北季風影響將增強，使北部及東北部地區轉涼，低溫預計來到20度以下。

環保署指出，風向轉變後，西半部地區因處於背風面，風速較弱，導致擴散條件不佳，境內空汙物質容易累積，今日包括中部、雲嘉南及高屏的空氣品質均為對敏感族群不健康的「橘色警戒」，離島的馬祖及金門則受中國大陸東南沿海汙染物影響，空品同為「橘色警戒」，北部、竹苗及澎湖為「普通」，宜蘭及花東則為「良好」。

環保署環境監測及資訊處長張順欽指出，「光化反應」是指加油站油氣等揮發性有機物（VOCs），以及各類燃燒排放的氮氧化物（NOx），經由太陽光照射後起化學反應生成臭氧，4月開始溫度升高，太陽光照射變強，光化反應對台灣空氣品質的影響將更趨明顯。

張順欽表示，本周北部、中部、南部都可能因臭氧濃度升高，加上擴散條件不佳，導致空氣品質出現對所有族群不健康的「紅害」等級，就算是台北市這類工廠不多的地區也難逃，因市中心汽機車流量大，交通排放也是可經光化反應生成臭氧的來源。

環保署預測，預計要到周六鋒面到來後，東北季風影響逐漸增強，西半部空氣品質不佳的情形才會有所改善。

(中國時報)

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