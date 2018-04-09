繪本畫中有話 撫慰早療兒

2018年04月09日 04:11 中國時報 洪安怡 ／台北報導 ／台北報導

對於發展遲緩的慢飛天使們，美好的童年回憶恐怕只剩來回奔波醫院之間。兒童職能治療師顏維貞投入第一線將近15年，受到服務案例的啟發，6、7年前開始繪製繪本做教具，目前是兼職的繪本畫家，幫助許多早療兒在療育課程中獲得撫慰。

頂著台灣大學職能治療學系、東京大學醫學系研究科國際保健學碩士的光環，顏維貞投入繪本創作，其實是來自於她服務過的罕病兒童咪寶。咪寶因為罹患芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC），身體癱軟無法正常說話，需要長期復健，顏維貞形容，咪寶睡眠時間很長，總是睡睡醒醒，但當咪寶醒來，露出甜美無比的笑容，她特別覺得舒服、溫暖而動容。

顏維貞投入咪寶的照顧約莫2年，就是在6、7年前，咪寶快滿4歲時，終究不敵疾病摧殘而離世，當咪寶母親難過地說，找不到一張沒有鼻胃管的照片，能用於告別式時，顏維貞才決定拾起畫筆，將心目中咪寶的樣子，一筆一畫描繪出來。

市面上以罕病為主題的兒童繪本並不多，顏維貞於2014年1月出版第1本繪本「咪寶愛做夢」後，陸陸續續一共出了7本繪本，內容都是描述她服務過的個案。她說，因為職能治療師能深入了解罕病童的家庭，更能描繪出親情、學習等面向，有些學校老師會覺得這些繪本是很好的生命教育教材，許多個案家長也會收藏留念。

職能治療師除了服務個案，面對家長的溝通，有時更是一大挑戰。顏維貞說，有些兒童是領養、隔代教養或寄養父母，有時大人之間還有婚姻、婆媳、經濟等問題還沒解決，因而影響父母照顧小孩的動力，雖然辛苦，但自己性格上有著細心、耐心、好奇心等特點，也造就她能持續在這份工作上努力。

伊甸員工指出，顏維貞在伊甸服務多年，早該晉升管理職，但顏維貞卻寧可奔走於辛苦的第一線協助兒童成長，精神可佩。

顏維真說，第一線工作的價值就是看見孩子的成長與進步，這是求之不得的經歷，很感謝主管與家人的尊重，讓她能持續在第一線服務，獲得最大的成就與滿足。

(中國時報)