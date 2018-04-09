罕病童愛塗鴉 一筆一畫學說話

友善列印
中國時報
／台北報導

罹患龐貝氏症的罕病兒童亮亮，雖智力無礙，但因長期癱軟臥床，口腔肌肉無力，難以發展語言。伊甸職能治療師顏維貞發現亮亮喜歡畫畫，因此用繪畫啟蒙，一步步幫助亮亮順利開口說話。

亮亮是顏維貞在伊甸三峽服務中心的第一位服務個案。顏維貞表示，亮亮雖然有正常智力，但卻是受限於肢體而無法表達，只能用點頭、搖頭表達他的意思；剛開始是先用故事引導他，發現在介紹人物時，他對顏色比較有反應，因此開始帶他進行與顏色有關的遊戲，例如將色紙撕成小塊黏貼，或是用色筆在紙上塗鴉等，漸漸開啟了亮亮對繪畫的興趣。

每次要和亮亮一起繪畫時，顏維貞說，她會和亮亮討論主題，有時只是畫出一種情緒或形容詞，不一定是具體的物品，也會畫人，例如畫自己的媽媽。利用亮亮畫出的人物，學習人物名字或配件的注音，從畫畫遊戲擴展到注音、國字，一步步建立亮亮認知。

漸漸的，亮亮腦袋中開始出現很多單字，但可能因為臉沒力氣說不出口，顏維貞就要引導他構音，協助他練習，「沒有口語，我們就用眨眼睛、拇指表達對或錯，孩子都喜歡挑戰」。在顏維貞鍥而不捨的陪伴下，亮亮上小學時突然出現口語，還說得很好，讓家人感到欣慰。

對許多人來說，直到6歲才開口說話可能不算什麼，但靠這樣一點一滴努力復健，大大改變亮亮的一生，顏維貞說，這也是她樂於投入第一線服務，持續至今的最大動力來源。

(中國時報)

繪本畫中有話 撫慰早療兒

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。