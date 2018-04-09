罕病童愛塗鴉 一筆一畫學說話

2018年04月09日 04:11 中國時報 洪安怡 ／台北報導 ／台北報導

罹患龐貝氏症的罕病兒童亮亮，雖智力無礙，但因長期癱軟臥床，口腔肌肉無力，難以發展語言。伊甸職能治療師顏維貞發現亮亮喜歡畫畫，因此用繪畫啟蒙，一步步幫助亮亮順利開口說話。

亮亮是顏維貞在伊甸三峽服務中心的第一位服務個案。顏維貞表示，亮亮雖然有正常智力，但卻是受限於肢體而無法表達，只能用點頭、搖頭表達他的意思；剛開始是先用故事引導他，發現在介紹人物時，他對顏色比較有反應，因此開始帶他進行與顏色有關的遊戲，例如將色紙撕成小塊黏貼，或是用色筆在紙上塗鴉等，漸漸開啟了亮亮對繪畫的興趣。

每次要和亮亮一起繪畫時，顏維貞說，她會和亮亮討論主題，有時只是畫出一種情緒或形容詞，不一定是具體的物品，也會畫人，例如畫自己的媽媽。利用亮亮畫出的人物，學習人物名字或配件的注音，從畫畫遊戲擴展到注音、國字，一步步建立亮亮認知。

漸漸的，亮亮腦袋中開始出現很多單字，但可能因為臉沒力氣說不出口，顏維貞就要引導他構音，協助他練習，「沒有口語，我們就用眨眼睛、拇指表達對或錯，孩子都喜歡挑戰」。在顏維貞鍥而不捨的陪伴下，亮亮上小學時突然出現口語，還說得很好，讓家人感到欣慰。

對許多人來說，直到6歲才開口說話可能不算什麼，但靠這樣一點一滴努力復健，大大改變亮亮的一生，顏維貞說，這也是她樂於投入第一線服務，持續至今的最大動力來源。

(中國時報)