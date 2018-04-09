為台股引活水 金管會祭三招

2018年04月09日 01:21 中國時報 彭禎伶 ／台北報導 ／台北報導

為推升台股再創新高峰，金管會主委顧立雄要祭三招，一是吸引大型獨角獸企業或台商企業在台掛牌，增加投資話題；二是擴大台股基金，鼓勵投資人持有台股基金逾5年者，投資金額一年可有2.4萬元免稅額；三是增加外資多元性及匯出便利性，尤其要吸引日資來台投資台股，規模至少3000億元。

顧立雄特別強調，外資投資台股仍有很大空間，尤其日資近年較少關注台股，僅占整體外資2.6％，因此計畫從加強吸引日資投資台股下手。據了解，金管會的期望值，是希望日資比重至少可提高至5％。

吸引獨角獸、台商掛牌

台灣證交所2000年起和東京證券交易所簽訂合作備忘錄，並設有台日資本市場合作工作小組，近年證交所也多次赴日參加東京證券交易所舉辦的活動。

金管會指出，日資投資台股占外資比重已經從2010年的1.6％上升至2.6％，在日本仍處於負利率的環境下，台灣上市公司股票現金股息殖利率平均4％，相對日本或其他亞洲市場算是高水準。

證交所指出，目前有7檔日本相關的ETF和一檔期貨在台掛牌，但在日本股市，僅台灣指數期貨在大阪證券交易所掛牌，未來將協商讓台灣有關ETF可於日本掛牌交易，以助引資。

此外，日本經濟新聞社（Nikkei）的跨市場指數Nikkei Asia300 Investable Index今年1月授權發行基金，台灣有35家上市公司被納入成分股，包含半導體、金融保險、電腦及周邊設備、塑膠工業、通信網路、光電等產業，證交所認為，也有助吸引日資來台。

顧立雄表示，外資投資台股已扣繳20％所得稅，若要匯出已無太大的審查必要，將向央行建議，增加外資匯出便利性。

顧立雄說，台股優勢是有科技、生化等類股聚落，中小型股也可被投資人看見，加上殖利率高，未來金管會將持續增加台股掛牌企業，例如吸引大型獨角獸企業，並想辦法為海外台商返台上市「排除障礙」，考慮解決陸資持股達一定比重等問題，增加台商企業返台掛牌家數，擴大台股可投資標的及投資話題。

買基金 享2.4萬免稅額

目前國內投信募集的境內基金，加計全委及境外基金規模共新台幣7兆元，顧立雄也表示，未來希望推動TISA（台灣個人儲蓄投資帳戶），將向財政部建議，投資人若連續5年持有台股基金，則每年投資額中有2.4萬元可併入27萬元的利息免稅額，鼓勵投資人透過長期投資台股基金來挺台股。

(中國時報)