顧立雄丟球 各部會接招

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中國時報

金管會主委顧立雄在受訪時提出多項有利台股措施，但許多措施並非金管會可獨力完成，例如TISA帳戶的租稅優惠必須財政部同意；外資匯出縮減審查時間則需要央行點頭；海外台商返台上市的陸資持股比率可能也涉及跨部會問題。

台股創下最長的萬點行情紀錄，但面對今年層出不窮的「黑天鵝」、陸美貿易戰牽動全球經濟，及來自大陸、香港等股市的磁吸競爭壓力、加上大陸A股要納入MSCI，造成外資移轉等，因此如何穩住台股，並保有國際競爭力，金管會責無旁貸。

首先是MSCI成分股納入A股，加上其他國家上市公司成長，入選門檻恐再提高，台股若要維持比重，必須強化上市公司的市值及增加入選企業數，因此要增加大型掛牌公司。

但缺少資金支持，市值便無法擴大，由於外資較難以掌握，必須先從內資著手，在解決銀行銷售基金獎勵金計算問題後，接著就是要強化投資人長期投資台股基金，比照海外作法，對中長期持有的投資人祭出稅賦優惠，投資同檔台股基金逾5年符合免稅資格，每年投資額有2.4萬元可計入一年27萬元的利息免稅額。

這部分先前財政部已表示利息免稅額並不含投資基金，但金管會主張該科目明明叫「儲蓄投資特別扣除額」，現在錢放在銀行利息這麼低，能用滿27萬元的民眾並不多，不如擴大免稅範圍，反而增加台股基金投資量，創造更多稅基。

內資若穩住了，就要想辦法增加外資，目前外資占台股市值4成，仍有極大的可投資空間，除了歐美資金，日本與台灣關係一向密切，但日資投資台股的占比極低，將擴大相關指數等合作；另外就是外資匯出仍要重重審查，金管會主張，既然外資都完稅了，沒有什麼疑慮，審查可以少一點，讓匯出更便利，提升外資來台的意願。

金管會現在已丟出球，一切都是為了台灣及台股好，相關部會若有其他意見，恐怕得想出更偉大的理由。

(中國時報)

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