繼iX後 三星、索尼價格也跳水

2018年04月09日 01:21 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

國人換機頻率拉長，高價旗艦手機蜜月期愈縮愈短，繼蘋果iPhone X銷售慘遭滑鐵盧後，非蘋陣營的三星、索尼旗艦新機，同樣上市不到1個月，價格就跳水，各網購網站表面上維持原價，給原廠面子，但優惠券一用，形同以9折價公開清貨，絲毫不留情。

非蘋陣營大反攻，三星、索尼兩款旗艦新機上月同步開賣，其中三星S9、S9 Plus預售時還開出紅盤，出貨量最大的中華電信，開賣半小時內就搶購一空，讓接棒的索尼XZ2，還有即將發表的宏達電U12，原本都還很安心。

不過好日子沒維持太久，在三星S9傳出有螢幕死區問題後，買氣明顯降溫，至於索尼XZ2因機身改採液體表面張力的全新設計形式，與過往方方正正大不相同，不少「索粉」直呼喪失索尼原味，從預售時就不賞臉。

通路業者直言，三星S9開賣前半個月，有力守建議售價的壓力，就算網購平台想要打折促銷都沒辦法，「價格就是得hold住」，只得改採送贈品方式延續買氣，不過眼見4月連假應該有的購物旺季沒了，接下來又是5月繳稅季，如果真的沒人買，情勢恐怕不妙。

為搶救買氣，包括東森購物、遠傳旗下的FriDay購物趁著連假開了第一槍，以入門機種三星S9原價2萬5500元為例，東森直接降價近3000元，等同打9折賣，FriDay購物先砍1800元，再開放用折價券再折1000元，整體下殺幅度同樣達1成，可說是豁出去了。

與三星S9同樣開殺的還有索尼新機XZ2，面對買氣始終難以拉抬，台灣大哥大集團的momo購物、Yahoo!奇摩購物同時喊出「滿1件打95折」，建議售價2萬4990元即告失守，同樣撐不到1個月，「馬其諾防線」全面潰敗。

電信業者表示，過往都會期待旗艦機款擔負起拉高月租的祕密武器，不過連iPhone X都欲振乏力，忠誠度差一截的非蘋陣營更難，過往「等一個月都還沒貨」的飢餓行銷法，用戶不埋單，甚至寧可不買。

除旗艦機外，中階機跌價壓力也不小，以三星年初發表的A8、A8Plus，雖然買氣不俗，但僅短短3個月，原價1萬4990元早不復見，電信業者甚至開賣「破萬」的福利機，跌幅逾3成，堪稱是非蘋陣營中最不保值的機種。

(中國時報)