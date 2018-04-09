台電北高招商 投資額上看600億

2018年04月09日 01:21 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

力拚活化土地，台電攜手北高兩市，在台北市南港、高雄亞洲新灣區推動都市計畫變更及招商，估計吸引投資額上看600億，分別躋身台電招商金額最高案與開發面積最大案。

台電主管透露，亞洲新灣區案，基地面積逾1.6萬坪，為台電近年來最大面積活化案，投資規模逾百億以上，將於4月底、5月初公告；至於南港案將在5、6月公開，年底招標，吸引投資規模上看500億。

台電董事長楊偉甫指出，台電高雄案鄰近亞洲新灣區、展覽館，高雄市府表達希望納入亞洲新灣區建設計畫，鑑於共同開發，有利與當地重大建設接軌，因而全案交由高雄市府規畫招商。

高雄案土地原本承接其他經營困難國營事業土地，原屬工業區，區內多工廠，透過都市計畫變更為特貿三土地，招商面積廣達1.6萬坪。仲量聯行總經理趙正義表示，高雄案可興建樓地板面積高達10餘萬坪，8成可開發為商場、百貨或辦公樓，2成可興建住宅，雖尚未公開招商，但高雄地價較便宜，加上周邊有眾多重大建設，前臨高雄展覽館、高雄軟體科技園區，後接高雄圖書總館，緊鄰輕軌C8站，現已吸引外資、北部大型開發商評估搶進。

而與台北市合作開發的南港案，鄰近南港車站，原為台電材料倉庫與修護工廠，台電主管表示，這塊土地現在進行都更程序，預估年底可對外招商，但5、6月會先辦理公開說明會，此案為台電近年來吸引投資金額最高案、上看500億元，全案在招商上，鎖定與政府政策、地方區域發展、或與台電重要業務結合，如結合周邊新創產業，進行招商，成為新創產業新聚落。

(中國時報)