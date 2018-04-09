資費自由選 單門號成新寵

2018年04月09日 01:21 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

高價手機買氣慘澹，單門號成為新寵，中華電信首度針對公教族群祭出「隱藏版」資費，每月499元不只網路吃到飽、網內不用錢，另外還加送網外和市話3個小時，相較於市售同樣類型資費，大約打4～5折，堪稱歷年最具爆發力資費，也成為連假期間最熱話題。

為何如此誘人？相較於中華電上網及網內都要吃到飽，至少得選1399元以上資費，這次的隱藏版資費，每月光月租費就少繳900元，且相較於手機要綁30個月，單門號僅24個月，綁約期至少省下2萬元，如果再把少綁約的月租費加進去，將近3萬元。

中華電表示，「雙飽」資費主要是針對任職公家及教育機構的企客員工及員眷，資格相對嚴格，本人要憑工作證，員眷也只開放一等親，所以「兄弟姊妹不能辦」，且每個人只能辦1號，想多辦都不行。

通路業者指出，以往中華電針對大型企業，像是台塑集團、台積電，都有相當優惠資費，只是這些都僅限員工辦理，這回首度瞄準公教族群，威力更強，頗有拉攏公教基本盤「固樁」味道。

事實上，這波「單門號」熱，主要是由台灣之星先帶起，針對不想搭手機的族群，推出保證最低價、或是自由選的各類資費，效果不俗，也引發同業仿效，亞太電信更「加碼」推出限時促銷方案，炒熱單門號市場。

台灣之星資深副總經理朱曉幸分析，手機功能和價錢差異近年來逐漸縮減，對消費者吸引也逐漸減少，有些人算一算，乾脆單辦門號，另有16％用戶希望搭手機以外的商品，這都是電信業者必須因應的趨勢。

以台灣大、遠傳為例，近期也把綁約從手機、平板電腦擴大至穿戴3C、智慧家電，甚至是機車，另外還跟健身房合作，如果不要綁手機，就改綁健身房會籍，以強化攜碼或續約的意願。

(中國時報)