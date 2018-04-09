雷射筆影響飛安 最重處死刑

2018年04月09日 01:21 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

再用雷射筆亂射，小心嚴重後果！華航班機去年6月載著數百名乘客準備降落桃園機場時，機師發現飛機遭人用雷射筆照射，雖安全降落，但惡意影響飛安的行為引起航空界公憤。立法院日前三讀通過《民航法》修正案，任何人以雷射光束照射航空器，最重可處90萬元罰金或7年以下徒刑；致人於死者，最重處死刑。

美國官方曾做模擬，機師遭到雷射光掃到眼睛，恐怕導致飛機偏離航道。雷射光不僅能射破氣球，甚至可點燃火柴，照射到眼睛恐造成角膜受損或失明。2016年2月，英國維珍航空客機機師從倫敦起飛不久，遇到雷射光照射，差點失明。

難指認 凶嫌不好抓

民航局表示，過去5年僅9件飛機遭雷射筆騷擾的通報，但有機場人員指出，華航CAL163班機是去年獲報的第8件，另有立委指去年發生20餘件。航站管理小組場面科科長梁仲平坦言，機師通報遭到雷射筆干擾，事後確實不好抓，機師在高空常難以第一時間指認目標，讓警方無法鎖定區域，從各國經驗來看，被抓到的才算是特例。

為正視雷射光對飛機起降的威脅，民航局參考美國、澳洲等國作法，增列《民航法》第43之3條，將雷射光明文列入法規，「航空器飛航中，任何人不得以聚光型投射燈光、雷射光束照射航空器」，上周在立院三讀過關。

同時通過修正《民航法》第101條，以強暴、脅迫或其他方法危害飛航安全或其設施者，處7年以下有期徒刑、拘役或90萬元以下罰金；若因此致人於死，例如空難，則可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。

航站管理小組組長朱冠文說，修正《民航法》第101條是為了與《刑法》罰則一致，過去雷射光干擾沒有明文寫在法條內，有模糊空間，列入之後即可以此規定處理。

無人機干擾 是隱憂

近年興起的飛航威脅還有遙控無人機，民航局統計2016年至2017年底，有通報的無人機干擾共有5件，包括松山機場3件、台中機場1件、小港機場1件，共影響22個航班，同樣沒抓到人；至於在禁航區中玩無人機，被逮到有33件，每件開罰30萬元，其中大多是透過民眾事後影片檢舉，顯示官方對於飛安的威脅，現場執法能力仍很有限。

(中國時報)