駕駛分心不得 閃光燈、鞭炮成威脅

2018年04月09日 01:21 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

民航機降落的時速高達300公里，既要面對接近地面的壓迫感，還要隨時注意機器訊號與周遭環境變化，是最考驗機師技術的時刻，一點也不得分心。資深機師表示，除了鳥擊或雷射筆干擾，近年興起的無人機，甚至地面放的鞭炮、拍照閃光燈，都有可能讓駕駛分心。

國內資深機師指出，起飛會受到的干擾較少，不過滿載油料起飛，卻是風險最大的時刻。起飛最常碰到的干擾是鳥擊，且大多發生在清晨，幸好台灣鳥類體型偏小，雖然也會對飛機帶來損傷，但影響輕微。

比起起飛時飛機是遠離地面，降落則是考驗機師技術的時刻，一般車輛上國道的速限是110公里，就算超速到150公里，仍比不上操控龐大飛機、以時速300公里降落的壓力，尤其全神貫注靠近地面時，不能有任何閃失，若出現雷射筆干擾或無人機侵入禁航區，甚至機場外的鞭炮，都會被機師視為威脅。

至於飛行途中，達一定高度時，已沒有鳥擊或其他威脅，卻有另一個隱形敵人「晴空亂流」。該名機師說，儘管電腦能透過溫度、風速、空氣環流等資訊做分析，但預測通常是一大塊區域，無法保證在哪遇到亂流，例如秋冬季節，北太平洋的飛機就容易遇到晴空亂流。

該機師也提醒，許多國外航空公司的做法，遇到小亂流並不會打開安全帶警示燈，必要時才開啟；但台灣的官方或民航業者多保持究責文化，當亂流造成乘客受傷時，責任往往由基層承擔，以至於許多機師乾脆隨時開著警示燈，不過時間一長，反而讓乘客覺得浮濫，不願尊重燈號警告，這部分值得航空公司警惕。

(中國時報)