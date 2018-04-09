旺視界》翻譯詩經通古今 史達仁遶境感受生命力

2018年04月09日 01:21 中國時報 謝錦芳 ／專訪 ／專訪

印度台北協會會長史達仁（中）去年參加大甲媽祖遶境。（印度台北協會提供）

印度駐台代表史達仁翻譯的塔米爾文《詩經入門與詩經翻譯選集》。（郭吉銓攝）

史達仁（Sridharan Madhusudhanan）小檔案

在各國駐台代表中，印度台北協會會長史達仁（Sridharan Madhusudhanan）被視為最「接地氣」的大使，他曾參加大甲媽祖遶境，將《詩經》、諾貝爾獎文學獎得主莫言小說《變》翻譯成塔米爾文。他表示，一家印度出版社將翻譯作家吳明益的小說，介紹給廣大印度讀者。

史達仁曾擔任印度駐北京大使館發言人，也曾派駐香港，來台之前，則是美國華府印度大使館發言人。他在文學、語言方面極有天分，母語塔米爾語之外，英語、中文都非常流利，去年參加大甲媽祖遶境期間，還學會以台語問候。他是把《詩經》與莫言的小說譯為塔米爾文的第一人，因此獲得印度文學獎（翻譯類）。以下是史達仁接受《中國時報》專訪摘要。

對信徒熱情印象深刻

問：您去年3月參加大甲媽祖遶境，最懷念的是什麼？

答：去年3月24日至4月2日，我參加大甲媽祖遶境，從台中大甲走到嘉義，沿途接觸來自各地信徒，品嚐紅龜粿、鼠麴粿、膨餅、杏仁茶等傳統小吃，感受到信眾的熱情，尤其男女老幼自動自發的志工精神，令我印象深刻。在宗教上，我發現印度與台灣有許多相似的地方，例如，台灣的三太子與印度的黑天（Krishna）有相當的關聯。9天遶境之旅，令我終生難忘。我融入群眾中，聽街頭小販、學生、寺廟人員講故事。晚上，我睡在街頭、廟裡。這段遶境之旅，讓我有充電的感覺，感受到生命的寧靜，像是一首充滿生命力的詩。

印度登6千公尺高峰

問：您在印度曾參加長達29天的朝聖之旅，請談談那段經驗。

答：印度是朝聖之地。我前往美國華府任職之前，參加喜瑪拉雅朝聖之旅（Kailash Mansarovar Yatra），長達29天行程中，要登上近6000公尺高峰，接受極端氣候和崎嶇山路的考驗。啟程前，要填寫承諾書，參加這項旅程是基於自己的意願，必須接受可能的風險與後果。

這段旅途中，沒有網路、報紙和電話，眼前是綿延不絕的山峰與美景。由於距離下一個休息站非常遠，我們通常說，「再經過3個山頭，向左轉，就到了。」晚上，在帳篷裡吃簡單食物，也不管身上的汗臭，爬進睡袋裡就睡著了。那幾天經常只睡幾小時，次日清晨太陽尚未露臉，就要出發了。有好幾次，我以為自己在夢中。

盛讚《詩經》美得像花

問：您花8年時間把《詩經》翻成塔米爾文，非常不容易，為何會想翻譯？

答：我偶然讀到英文版《詩經》的君子于役，內容與塔米爾古典文學Sangam文學非常相似，原以為這是來自塔米爾古詩，兩者都有數千年歷史。我很好奇，開始讀英文版《詩經》。我曾是自由撰稿人，常寫詩或短篇故事投稿，因此想把《詩經》介紹給塔米爾的讀者。

最初，我將英文版《詩經》譯成塔米爾文，但我發現，英文版翻譯失去中文原有的韻律感，《詩經》許多意涵與印度文化有關聯，如果我以英文版翻譯，反而不完整。於是我嘗試讀中文版《詩經》。我有兩位中文老師，每周向北京大學的中文老師學習，另外聘請私人家教，約學了兩年，才看得懂《詩經》。我挑選35首詩，譯成塔米爾文，期間獲得許多朋友、老師協助。我希望這個譯本能呈現中華文化的美學，因此特別學習Adobe InDesign 軟體，自己設計頁面，這個譯本於2012年出版，今年將再版。

《詩經》的每首詩好像一朵花，有不同顏色、形狀和氣味，整個詩集有如一座美麗花園。以關睢為例，「關關睢鳩，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。」意境非常美。

家人都愛逛誠品書店

問：您也翻譯諾貝爾文學獎得主莫言的小說，請談談心得。是否也有喜愛的台灣作家？

答：莫言短篇小說《變》是出版社建議，當時我忙著從新德里搬到華府任職，沒有馬上答應。不過，後來我讀到小說英文譯本，就決定進行翻譯，因為小說裡描述的許多情節深得我心，例如小學生活、貧窮、生活轉變等。

我目前閱讀重點以非文學類為主，對於台灣文學作品了解有限。我在印度的出版社準備請專人翻譯作家吳明益的小說《複眼人》。此外，逛誠品書店已成為我和家人共同的樂趣。

問：如果有機會介紹印度現代文學給台灣讀者，您會推薦那些人？

答：印度有22種官方語言，我們也透過翻譯閱讀現代印度文學。對於台灣的朋友，透過英語和英文譯本來認識現代印度文學是最佳的窗口。例如Amitav Ghosh, Ambai, Anita Desai, A. K. Ramanujan, Arundhati Roy, Jhumpa Lahiri,Perumal Murugan, Upamanyu Chatterjee, Vikram Seth, V. S. Naipaul 都是知名作家，也可以從其他非印度籍作家所寫印度主題的作品著手。

★策畫、執筆：謝錦芳

★攝影：郭吉銓

(中國時報)