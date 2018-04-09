旺視界》春漾嘉年華 體驗繽紛荷利節

2018年04月09日 01:21 中國時報 謝錦芳 ／專訪 ／專訪

春天是印度的荷利節（Holi），為印度三大節慶之一。印度台北協會會長史達仁指出，傳統上，大家把彩色粉末和水灑在朋友或親戚身上，把每個人變成彩虹的一部分，讓人生變彩色。印度台北協會4月14日首次在台北車站舉行春漾嘉年華，歡迎台灣朋友來體驗印度的音樂、舞蹈與美食。

荷利節是豐收的節慶，民眾通常以音樂、舞蹈、美食來慶祝。史達仁指出，全球各地舉行荷利節活動越來越普遍，從印度、尼泊爾、牙買加、斐濟、南非、馬來西亞、英國、美國和部分歐洲，都有類似的慶祝活動。

在台灣，在印度台北協會協助下，有許多印度社區舉行荷利節慶典，今年包括新北綠光河岸公園、桃園元智大學、新竹交通大學附近，都有荷利節慶祝活動。

為了讓台灣的朋友多認識印度文化，印度台北協會去年首次在新北市舉行春漾嘉年華，今年移師台北市，選定人潮眾多的台北車站舉行。史達仁指出，嘉年華活動中有印度的音樂、舞蹈、傳統美食，台灣的朋友可以試穿印度傳統服飾沙麗、戴上頭巾拍照、嘗試Hanna傳統彩繪，或採購印度手工藝品。

除了荷利節之外，源自印度的瑜伽，在全球各地也越來越流行。史達仁指出，瑜伽有數千年歷史，Yoga在印度文意指團結、應用、練習等，聯合國大會於2014年12月通過，選定每年6月21日為國際瑜伽日，這一天正好是夏至，全球各地都舉行瑜伽活動。

在台灣，練習瑜伽的人相當多。史達仁說，在現代忙碌的社會中，練習瑜伽對個人與社會都有好處。他鼓勵更多人學習瑜伽，也歡迎台灣的瑜伽社團與印度台北協會連絡。

(中國時報)