旺視界》寶島人情味 一碗麵結善緣

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中國時報
(執筆：)

史達仁活力充沛，來台短短一年半，跑遍全台各縣市。他說，每個縣市有其特色、風味與節奏。在他眼裡，「台灣人很有效率、很務實，同時保有濃厚的人情味；台灣人動作迅速，還能面帶微笑，真的很不容易。」

現年52歲的史達仁，曾派駐北京、香港長達9年，對中華文化有深厚研究。

來到台灣之後，他陸續拜訪雙北、桃園、新竹、台南、高雄等城市；先後赴嘉義、阿里山、屏東、墾丁、花蓮、宜蘭等地旅遊，走訪佛教聖地如佛光山、靈鳩山、法鼓山與慈濟等。

「呷飽嘜？」這是史達仁學會的台式問候語。平時吃素的他，有一次到東部旅遊，路上經過一個小鎮，他們沒有停下來用餐，不料，錯過之後，一路上找不到素食餐廳，當時距離花蓮還有一段路，他飢腸轆轆，於是請司機找一家小店休息。

走進小店，史達仁點了一壺茶和餅乾。女主人熱心詢問，儘管過了午餐時間，是否要用餐呢？他解釋說，自己吃素，找不到素食餐廳。沒想到女主人非常熱心說，可以特別為他煮一碗蔬菜麵，只要15到20分鐘。他一邊喝茶，同時和店家的小女兒玩耍。過了一會兒，一碗熱騰騰的蔬菜麵來了，還配上小菜與白飯。餐後，他很感謝這位女主人，付費之後離去。

沒想到，不久後，這位女士馬上追出來說，「嗨！你給太多了！」史達仁則對她說，「這是我吃過最好吃的一碗麵，實在無法用金錢來回報。這就當做給你女兒的壓歲錢。」之後，他再度向小女孩揮手告別。

史達仁說，這就是台灣特殊的人情味。來台一年半，他喜歡台灣的生活便利，欣賞台灣的文化與自然美景。儘管許多人認為台、印之間文化差異大，滿懷熱情的史達仁拚命要拉近兩者間的距離。

(中國時報)

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