蕭萬長促 台企待遇比照內企

2018年04月09日 04:11 中國時報 呂佳蓉／台北-海南報導

身著海南黎族傳統服飾的工作人員在門口迎賓客。（中新社）

在兩岸冷對抗、美國打台灣牌之際，蕭習會確定將於明天（10日）下午登場，將以閉門形式舉行約30分鐘，前副總統蕭萬長將於10日下午6點左右，舉行記者會說明蕭習會成果。預計蕭萬長將向習近平提出「兩岸企業共同體」理念，並盼惠台31條能更進一步讓台商全面享有陸資企業待遇；大陸國家主席習近平除重申九二共識外，也將就台灣不應隨美國打台灣牌起舞，作出警示。

創新合作機制建立共贏

大陸方面昨日已預先要台灣媒體協調「蕭習會」採訪人員，大陸涉台人士透露，蕭習會將為正式會談，將於10日下午4點30分左右以閉門形式舉行，會先開放記者拍照致詞後便清場，時間約設定半小時。我方人員說，兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長預定於當天下午6點舉行國際記者會，說明蕭習會成果並回答記者提問。

我方人員透露，在蕭習會上，蕭萬長會在大陸惠台31條措施上，當面建議習近平，大陸在政策上是否進一步不再區分台資或內資，讓台企待遇全面比照內資企業，以體現兩岸企業共同體的合作意識。習近平提出的融合發展，也要體現在兩岸產業合作上，透過「兩岸企業共同體」意識，創新合作機制，建立共贏模式。

陸絕不許外力介入台灣

大陸涉台人士說，明天登場的蕭習會是民進黨上台後，兩人首度碰面，習近平願意與蕭萬長舉行正式會談，首先就是釋出兩岸冷對抗不影響台商與台胞的權益，其次，對於蕭萬長的有關提議，習近平會有正面回應。最後，在政治訊息上，除反獨與和平統一外，習近平會強調，絕不允許外力介入台灣問題，在民族大義上，兩岸人民應有此體認。

據了解，蕭萬長一行將於9日下午抵達海南，10日上午出席開幕式，聆聽由習近平發表開幕演說，下午就是重頭戲蕭習會登場，結束後稍事休息與討論後，於下午6點舉行記者會，向外界說明蕭習會內容。

11日為「兩岸企業家圓桌」會議，由兩岸共同市場基金會最高顧問錢復及大陸海協會長陳德銘共同主持。大陸國台辦主任劉結一，預定於10日或11日，宴請蕭萬長一行。

(中國時報)