兩岸軍演硬碰硬 陸學者批不明智

蔡英文。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

大陸在南海舉行大規模海空軍演之際，台灣方面近日也傳出即將在東部外海舉行軍演，頗有針鋒相對之勢。大陸涉台學者直言，當前中美貿易戰打得火熱，台灣搶當美國馬前卒，將被北京視為極大挑釁，認為台灣已選邊站靠向美國；蔡當局作法極不明智，只會把台灣陷於不利之地，堵死兩岸迴旋空間。

大陸解放軍當前正在南海進行大規模海空軍演，參演軍艦超過40艘，包括遼寧號航母、052系列驅逐艦及多艘潛艇；由於期間正值博鰲論壇舉辦，大陸國家主席習近平極可能登艦進行海上閱兵。

而解放軍在南海大秀肌肉同時，海軍也將於本周在蘇澳外海做例行性操演，並邀請三軍統帥蔡英文視導，參演艦隻包括紀德級艦、成功級艦與康定級艦等，海軍精銳盡出，操演科目，從艦隊出蘇澳港後，包括海上編隊、反潛等都會做。

由於兩岸軍演時機巧合，又逢陸美貿易戰開打，引發各界臆測，台灣是否為美國出氣，刻意與大陸「針鋒相對」？

中國人民大學外交系副主任、美國研究中心副主任李慶四受訪時直言，不管習近平是否會登艦，也不管台灣當局是否真衝著大陸而來，只能說蔡當局做法太不明智，而且是極其缺乏政治智慧。

李慶四強調，台灣現在不應該跟大陸「硬碰硬」，而是要避開當前陸美角力鋒頭。在美國給北京找麻煩的時候，台灣一股腦衝上去，只能讓大陸更加憤怒；也許一時半刻陸美貿易戰勝負還難以看出，但北京要立刻報復台灣卻是綽綽有餘。

李慶四直言，蔡英文想要向美國討好，但台灣能起多大力量呢？台灣討不討好對美方來說也無關痛癢，但對北京而言，這筆帳肯定要記上，是一種極大挑釁；台灣做法只是把與北京溝通的路堵得更死，把自身陷於不利之地，更無迴旋餘地。

(中國時報)

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