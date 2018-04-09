北京觀察－陸美貿易角力 台可扮關鍵第三方

2018年04月09日 04:11 中國時報 陳柏廷

陸美貿易戰已經開打，被視為雙方籌碼的台灣卻無須妄自菲薄。台灣一方面可利用博鰲「蕭習會」機會，讓兩岸降溫，讓北京當局放心；另一方面，對華盛頓的「台灣牌」，儘管很難說不，卻可低調應對。夾在兩大之間的台灣，是要做路旁的小石，抑或是撬動兩頭大象的螞蟻雄兵，答案似乎已經很明顯。

陸美經貿戰開打已經數日，其結局究竟是火車相撞或是峰迴路轉，毋庸置疑很大程度取決於陸美雙方面的理性克制，其中關鍵更在於雙方都需要拋棄「讓步就是投降」的零和思維。

華盛頓方面首先須要擺脫「中國經濟威脅論」想法，從根本上去體認到與北京的經貿關係並非立基於「競爭」而是雙贏；而大陸方面，習近平在博鰲論壇上端出的開放新舉措，多大範圍能給予美國實惠，化解美方疑慮，至關重要。

值得一提的是，面對陸美打得火熱，台灣最好做法似乎是「趴著比較不會中槍」，但在美國總統川普頻頻打出「台灣牌」，作為與北京談判籌碼的同時，台灣也陷入「進退兩難」困窘局面。

坦白說，台灣乍看之下確實沒有太多「叫牌」空間，卻也無須妄自菲薄，畢竟戰略上無能為力，戰術上卻仍有一定作為。以博鰲論壇的「蕭習會」為例，台灣可以藉此平台，持續推動兩岸民間交流，讓當前兩岸的緊張態勢持續降溫。

台灣對華盛頓所祭出的「台灣牌」，雖沒有太多「Say No」的空間，但是卻可採取低調回應的作法，而不是隨著美方起舞，大張旗鼓；不激怒北京之餘，或許還能從老美身上討點便宜。

(中國時報)