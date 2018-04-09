李克強5月9訪日 出席三國會談

2018年04月09日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸總理李克強預計5月上旬出席在東京舉行的陸日韓三國首腦會談，日本共同社昨天引述消息人士披露，李克強訪日行程已大致敲定，除了在東京出席首腦會談外，還將在《中日和平友好條約》締結40周年的紀念活動上演講，屆時李克強針對陸日關係改善的發言將成為焦點。隨後李克強將到訪北海道，計畫出席「日陸知事省長論壇」，整趟行程或為3天2夜。

日本共同社8日報導稱，「陸日韓三國首腦會談」正以5月9日在東京舉行進行協調，屆時大陸國務院總理李克強將訪問日本。日本政府將李克強視作重要賓客，計畫以僅次於「國賓」和「公賓」的「正式工作訪問賓客」規格進行接待。現正準備把會見天皇也加入到日程當中。

報導稱，這是時任大陸國務院總理溫家寶於2011年5月訪日後，睽違7年，再次有大陸國務院總理訪日。溫家寶當時訪問了東日本大地震災區福島市和宮城縣名取市。

報導引述消息人士披露，李克強計畫9日上午出席陸日韓首腦會談，當天下午與首相安倍晉三舉行個別會談。陸日首腦會談將就啟動旨在避免東海偶發性衝突的「海空聯絡機制」達成正式協議。安倍預計當晚將設宴款待李克強。

報導稱，以日本經濟團體聯合會為核心的交流促進實行委員會計畫10日舉行中日和平友好條約締結40周年紀念招待會，將邀請李克強出席。

如能實現，李克強就兩國關係改善作何發言，將成為關注焦點。

隨後李克強將前往北海道，預計出席11日在札幌舉行的「日陸知事省長論壇」，日本各地知事和作為大陸各省二把手的省長等參加。

據稱，李克強自己提出的參觀汽車零件工廠行程也有望實現。由於12日正值2008年四川汶川大地震10周年，李克強計畫11日啟程回國。

(中國時報)