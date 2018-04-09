敘平民遭化武攻擊 至少70死

2018年04月09日 04:11 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

「白盔」發布照片，一名醫療人員在敘國首都大馬士革近郊杜馬城，救治多名疑遭化武毒氣攻擊的無辜孩童。（美聯社）

杜馬城位置圖

敘利亞反抗軍在首都大馬士革近郊東古塔地區盤守的最後據點杜馬城（Douma），7日疑遭政府軍發動大規模化武毒氣攻擊，據報至少造成70人喪生，另有數百人受傷。美國總統川普8日發推文譴責敘國「喪失良知」的化武攻擊造成婦孺喪生，他並稱此暴行發生在敘國政府軍包圍封鎖的地區，外界完全難已進入。川普還說，俄羅斯總統普丁與伊朗支持敘國「野獸」總統阿塞德，要對此負責，且將付出重大代價。

美國國務院也聲稱，不論是何方發動，敘境所有化武攻擊「最終責任應由俄羅斯承擔」，美並建議俄國終止對敘政府的「徹底支持」。敘俄兩國當局則都否認相關指控，稱所謂化武毒氣攻擊是捏造出來的假新聞。

空氣異味 婦孺橫屍

敘國當地醫療救護與民防組織指出，杜馬城7日傍晚這起攻擊直接造成至少49人喪生，另有數百人受傷。死傷者都出現與「有機磷化合物」中毒相符的症狀。敘國反政府人士流傳的影片顯示，有數十名孩童、婦女與男子橫屍地上，某些還口吐白沫。影片旁白表示畫面是「4月7日在杜馬城拍攝」，現場「有強烈的氣味」。

7日的慘案，是敘國政府軍圍攻東古塔地區期間最新發生的一起疑似化武攻擊事件，當地先前曾多次遭氯氣毒攻。此外，東古塔地區2013年發生過「沙林」神經毒氣奪走逾千人生命的慘案，而沙林毒氣是一種有機磷化合物。

敘政府否認 稱造假

敘境戰地救援志工組織「白盔」（White Helmets）都指控，敘國政府軍對杜馬城發動了化武毒氣攻擊。「白盔」並一度透過推特表示喪生者超過150人，但後來已刪除該則推文。而敘國政府否認與杜馬城的攻擊案有關，並稱反抗軍因潰不成軍而散布「造假訊息」。

過去經常率先指控敘國政府暴行的「敘利亞人權觀察」組織，未能證實杜馬城遭化武攻擊，僅表示傷亡可能是傳統武器轟炸造成「烈焰與毒煙」所致。

美國務院的聲明表示：「敘國政權動用化武對付人民的史實無庸置疑，這種以化武攻擊無數敘國民眾的暴行，應由俄國承擔最終的責任。」美並敦促國際社會，一旦證實這是一起化武攻擊，應立即採取回應行動。

美逮機會 宣傳反俄

俄國外交部稱其為試圖「掩護敘境反政府外國籍恐怖分子」的假消息。而杜馬城的反政府「伊斯蘭軍」已與敘政府達成協議，同意經由俄方提供的安全通道撤離。俄在敘「和平暨和解中心」主任葉圖申科少將說，「待杜馬城解放後，俄軍將立刻派遣核生化專家蒐集資訊，以拆穿種種造假的指控。」

俄國國營的今日俄羅斯電視台（RT）指出，儘管欠缺經過核實的證據，華府當局從不錯失對莫斯科當局貼「同謀共犯」標籤的機會。RT更稱，美國前國務卿提勒森，過去就經常利用敘境發生化武攻擊的絕佳時機，推動美國在敘境的反俄宣傳。

(中國時報)