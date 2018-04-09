美韓軍演 首見F-35B匿蹤戰鬥機

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中國時報
／綜合報導

美韓代號「鷂鷹」的大型聯合軍演4月1日開始，其中首次加入了海軍與陸戰隊的「雙龍」聯合登陸演習（1-8日舉行），備受矚目。但原訂5日在慶尚北道浦項舉行的大規模突擊登陸搶灘演習，因天候不佳而取消，參演的士兵與軍艦已陸續返回日本沖繩等美軍基地。整體而言，跟往年相比，演習規模不但縮水並提前結束。

分析人士認為，由於南北韓、美朝首腦會談在即，美國、南韓、北韓3方對此次軍演都盡量低調處理。

雙龍登陸演習分4階段，其中預定5日登場的奪占灘頭是登陸行動的高潮，兩國海軍與陸戰隊官兵原訂乘登陸艦、運輸機、直升機和兩棲裝甲突擊車，在戰鬥機的掩護下登上目標海岸，但因天候不佳而取消。

韓聯社引述分析指，今年有別以往，美韓雙方並未對外公開實際演習的畫面，主要是考慮到27日和下月即將舉行的兩韓、美朝高峰會談，以免過度刺激北韓。而北韓也尚未直接發表評論提及這次聯演。

此外，這次雙龍演習美方並未派航空母艦，而是首次派出有「航母寶寶」之稱「黃蜂號」和「好人理查德號」的兩棲驅逐艦。南韓海軍則派大型運輸艦「獨島號」和登陸艦參演。其中「黃蜂號」3日搭載6架F-35B匿蹤戰鬥機參加突擊登陸演習，這是美軍首次在韓美聯合登陸演習中出動F-35B。

不過亦有分析稱，此次演習雖然時間與規模均減半，也少了戰略武器，但投入了技術含量更高的新武器，因此對北韓施壓的用意依然明顯。

(中國時報)

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