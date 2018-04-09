川金會鋪路 紐約管道直接對話

2018年04月09日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩，即將舉行破天荒的世紀峰會。據美國有線電視新聞網（CNN）引述多位知情美國官員的談話指出，美朝一直以多個祕密情報管道進行直接對話，為川金峰會鋪路，顯示美朝首腦會籌備工作已緊鑼密鼓展開，消弭外界對峰會可能告吹的顧慮，南韓則對此進展表示歡迎。

官員告訴CNN，國務卿提名人、中央情報局（CIA）局長蓬佩奧，以及一個CIA旗下小組，透過多個祕密聯絡管道，為川金會做準備。雙方情報官員已多次對話，甚至在第3國碰面，重點在於敲定川金會地點。

南韓代表上月走訪北韓會晤金正恩後，馬不停蹄轉往美國拜會川普，轉達金正恩對川普的首腦會談邀約。儘管北韓始終未公開發布該項邀請，但美國官員稱，北韓稍後已獲悉川普同意與金見面，平壤也重申金正恩願討論朝鮮半島無核化。

消息來源指出，北韓努力推動川金會在平壤舉行，不過尚不清楚白宮是否接受，另一個曾被提及的地點是蒙古國首都烏蘭巴托。

據瞭解，美朝情報官員的對話，主要是為了在川金峰會前，能先為蓬佩奧與北韓人民軍總參謀部偵察總局首腦的會談鋪路。一旦雙方同意會談地點，接著即可決定峰會日期並討論會談細節。

官員表示，之所以決定使用現有情報管道與北韓聯繫，主要是針對蓬佩奧目前CIA局長的身分，而不是反映雙方討論內容的特性。蓬佩奧是川普最信任的國安顧問之一，也統籌川金會籌備。

參議院未來幾周將對蓬佩奧接任國務卿的提名展開行使同意權聽證會。若任命案過關，蓬佩奧就可接掌監督外交籌備工作的重任。至於川金會登場時間，知情官員透露，目標是5月底甚至6月。

美國國務院持續與北韓駐聯合國使節定期接觸，華府和平壤經此管道交換訊息，美方稱此祕密管道為「紐約管道」。川金會前置作業的政府單位統合工作，由白宮國安會亞洲事務資深主任博明、以及新任國安顧問波頓領軍，與龐佩奧配合；在國務院方面則是負責紐約管道的韓國科科長蘭博特，以及代理東亞暨太平洋事務助卿董雲裳。

關於美朝就川金會進行直接接觸，南韓總統府青瓦台官員8日告訴韓聯社，期待此進展成為啟動半島無核化對話的良好開端，也認為將有助於消除外界對美朝會談可能胎死腹中的疑慮。

美朝會談籌備工作啟動，月底登場的兩韓峰會也已箭在弦上。韓聯社8日報導，青瓦台官員稱韓朝7日在板門店，舉行首腦會談的通信工作準備會議，主要討論兩方領袖電話熱線的開通地點、防竊聽監聽等技術問題，本周起將繼續討論並敲定首腦熱線開通事宜。一般認為，熱線設立地點將是青瓦台總統辦公室與平壤的勞動黨委員長辦公室。

(中國時報)