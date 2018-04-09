新聞透視－美朝密會 著力地緣政治博弈

2018年04月09日 04:11 中國時報 施施

美國有線電視新聞網（CNN）7日報導，美朝已數度進行祕密會商，以決定「川金會」地點。北韓力主辦在首都平壤，美方則考慮選擇蒙古首都烏蘭巴托。事實上，美朝之間暗通款曲早已不是新聞，現今陸美貿易戰緊張氣氛不斷升高，美國又一改過往「堅持最大施壓」、「北韓先去核再談」的態度，背後動機相當耐人尋味。

美國原先希望透過大陸不斷施壓、加上嚴厲的國際制裁手段，迫使北韓放棄核武，但今年隨著兩韓關係回溫、金正恩與大陸領導人習近平公開「曬友誼」，川普的態度也從以前與北韓互相叫囂、宣稱「我的核按鈕更大顆」、拒絕前國務卿提勒森的對話建議，至今出現180度大轉變，主動放消息稱美方正與北韓會商。

今年3月，南韓官員在華府宣布川金會消息後，白宮發言人桑德斯女士仍強調，美方「並無絲毫讓步…平壤若不採取具體步驟及行動，總統不會同意會面」。但根據美國智庫近日公布的寧邊核試驗場衛星照片，北韓距離美國口口聲聲堅持的「去核化」目標似乎相差甚遠，由此推斷，美國真正的目標應不是要求北韓徹底去核，而是希望掌控朝鮮半島局勢，藉以制衡大陸。

北韓領導人金正恩上月閃電密訪北京，不僅修補了跟大陸的關係，也讓北韓在川金會談判破裂時多了一份保障。對習近平而言，此舉也代表任何談判桌上，北京都有一席之地，在川普放話發動貿易戰之際，北京這一手也有警告之意。川普則是亟欲向大陸證明，美國在朝鮮半島問題上仍有相當的影響力，美國也想告訴北韓，能夠解除國際制裁的，畢竟還是只有美國。

至於川金會的舉辦地點，需同時考量維安便利性與地點本身的象徵意義，先前曾有專家推測可能在大陸，但這個選項顯然被美國排除。過往，美國多任總統都曾透過祕密外交管道與北韓接觸，美媒選擇在此時報導美朝祕密會商，研判是在陸美貿易戰與地緣政治博弈的背景下，讓美國除了台海、南海、東海問題以外，手中能夠多一張朝鮮半島的王牌。

(中國時報)