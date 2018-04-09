父跳漁塭兒燒炭 債逼人亡

胡家人發現少校的車停在家門口，他在車內燒炭自殺氣絕多時。

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中國時報
／台南報導
胡姓少校留給母親的遺書，滿滿的紅字充滿了悔恨和歉意。（程炳璋翻攝）

家住善化的高雄海軍陸戰隊少校39歲胡姓男子，清明連假返家，8日上午10時卻被家人發現在自家車燒炭身亡，留下一封遺書「負債多到無力承擔」，警方調查發現，胡男父親10年前也因債務被逼跳魚塭身亡，胡男死訊傳開，鄰里莫不感嘆造化弄人，檢警將針對胡男自殺動機、負債原因、有無高利貸深入追查。

「負債多到無力償還，不孝子絕筆！」純樸善化區胡厝里8日發生一起燒炭自殺案件，死者胡男職業是軍人，還是號稱「高山低頭、海水讓路」的海軍陸戰隊軍種，官拜少校，因債務負擔竟選擇輕生，斷送39歲生命。

海陸少校 為錢輕生

胡家親友表示，胡男是長子，年輕時就讀軍校，弟弟也是空軍職業軍人，母親在化工廠當女工，父親10年前因5萬元債務，被3名債主逼到跳魚塭身亡，3嫌當時一度自稱「義勇救人」而被捧為救溺英雄，事後遭偵破其實是追債逼死人，引發社會譁然，不過，事後3人遭法官輕判數月徒刑，還曾引起胡厝里民譁然抗議，不料，胡家長子10年後同樣因債務走上絕路，地方民眾聽聞皆唏噓不已。

胡男清明連假放假返鄉，7日晚間用完餐即出門未歸，家人8日上午發現胡男自用轎車停在住家旁巷弄，人在後座早已氣絕身亡，副駕駛則擺有1盆木炭及炭灰，趕緊報警。

「兒子不孝，先走一步，你要好好照顧自己，不要傷心…」警方查看命案現場無外力侵入，發現胡男留下一張寫滿紅字的遺書，透露是債務問題輕生，遺書劈頭就是向母親道別及道歉。

紅字遺書 向母道歉

有親友質疑，部隊少校月薪起碼7萬，為何會有龐大債務負擔？認為個性單純的胡男可能是受到朋友慫恿，以債養債，直到利息無法負擔又不知如何解決，才走向不歸路。警方則表示，胡母從頭到尾都不知兒子有債務問題，死因仍待釐清。

檢警相驗後，初步排除他殺，將再約談胡男的女友與親人，釐清自殺動機與債務問題。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)

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