被外星人綁架 濫訴光怪陸離

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中國時報
／台北報導

台灣人愛告，提告又不用花錢，導致「濫訴魔人」流竄全國各地檢署，不少人是將地檢署當成免費「討債公司」濫訴追債外，另有精神異常的人亂告總統殺人、還告外星人綁架，浪費司法資源，去年司改國是會議決議由司法院、法務部因應解決。對此，法務部規劃在各地檢署設「立案審查中心」，對濫訴等案件專責處理。

法務部統計，2016年全國各地檢署共收案47萬7791件，其中台北地檢署收案4萬3972件，平均每位偵查檢察官每年要偵結647案，換算每人每天結案2件以上，案量繁重，但濫訴案件占了高比率，形成負擔。

濫訴案件中，最常見是民眾遇民事糾紛，為節省裁判費用，不打民事訴訟，改向檢方提告詐欺或侵占，地檢署就成了免費「討債公司」，難怪案量未減反增。

檢察官說，過去有民眾遍查中部各機關網站招標訊息，陸續檢舉告發200多件標案，但最後全數以「他」案簽結。台北有八旬老翁專告前總統李登輝，另前總統馬英九也是熱門濫訴對象，有人還告馬涉殺人、性侵。

誇張的是，某地檢署接獲民眾控告妨害自由案，但被告竟是日本漫畫銀河戰士裡的外星人，還有告發國安局用電波監控、自稱明朝遺臣後代控告政府「還我台灣」等離奇訴訟，甚至還有女子固定半夜到地檢署控告遭人性侵。

各地檢署對於這些案件，都歸類為「濫訴」，通常是簽結處理，但檢察官若不審慎處理，也會淪成被告，像北檢私底下就有份無法公開的「濫訴魔人名單」，遇有名單上人士提告，都先註記妥善處理。

法務部為避免濫訴案造成排擠效應，拖垮偵辦能量，研擬在各地檢署設「立案審查中心」，收案時初步審查，將濫訴、假性財產犯罪、簡易、被告自白案件，交由審查檢察官處理，減輕辦案負擔及困擾。

(中國時報)

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