誆投資吸金1900萬 女乩童還錢判更重

2018年04月09日 04:11 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

康姓女詐欺通緝犯，12年前佯稱她是九天玄女乩身，且得知股市明牌，騙民眾投資吸金1900多萬元遭通緝，她逃亡7年後被逮，一審僅依詐欺罪輕判1年，但二審依違反銀行法改判4年，康女再上訴最高法院遭駁回，康女被判刑4年確定。

判決指出，康女2004年因詐欺案遭高雄高分院通緝，與男友躲在台中，2005年2月，她在台中市太平區某廟宇內，向參拜的吳姓信眾佯稱她是九天玄女乩童，另她曾從事銀行放款、投資、整合負債等業務，準備成立投資公司。

康謊稱她與多家銀行經理、證券公司經理熟識，得知一些股市明牌，若參加投資買賣上市、上櫃股票，每月可獲本金3％至5％利潤，年利率36％至60％，並邀吳加入投資公司成為會員。

吳男誤信，不但自己投資成為會員，也廣邀親朋好友加入，康女為取信會員，在台中市耕讀園餐廳及川菜館、茶樓號召餐宴、或在會員家中舉行說明會，吹噓參與投資獲利豐厚，會按月將利潤匯至會員帳戶。

多名會員依約投資匯款，但康女自2006年4月起，就未能按月支付利潤，且康女人間蒸發，始知受騙，報警處理，檢警估計她吸金詐騙1955萬。康女後因未到案，2007年12月被法院通緝，警方2015年3月在台南市緝獲康女，解送歸案。

一審依詐欺罪輕判康女1年，被訴銀行法部分則判無罪，但她上訴後，台中高分院因她事後將290萬元還部分會員，改依銀行法判刑4年。最高法院日前駁回康上訴，康女被判刑4年確定。

(中國時報)