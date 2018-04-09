竹市前議員謝希誠 3度酒駕

前新竹市議員謝希誠（左上圖）8日凌晨酒駕衝撞2車再撞上分隔島，3度酒駕引起地方政壇議論。（徐養齡翻攝）

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中國時報
／竹市報導

前國民黨新竹市議員謝希誠，8日凌晨酒後駕車返家時，疑似先撞上路邊2台車，彈回分隔島才停下，幸未造成傷亡，警方測出他酒測值高達0.81毫克，訊後依公共危險罪嫌送辦，這已是他第3次酒駕。

警方調查，51歲謝男開休旅車行經中華路二段新竹女中旁，疑失控連撞停放路邊的2台汽車，再撞上車道分隔島，警詢時，謝男坦承在晚宴喝了紅酒，不料竟發生車禍。

謝的百萬進口休旅車在車禍中嚴重受損，右側車輪甚至撞彎成90度，分隔島路樹也被撞斷，可見當時衝撞力道之猛，警消獲報趕到場現救人，幸好無人傷亡。

謝男2016年被檢方指控，其同居人和樁腳涉嫌為他買票，而被提起當選無效訴訟，案經二審判決當選無效確定，因而喪失議員資格，不過據悉謝卸任後，仍持續進行選民服務，大小地方聚會仍見得到其身影，盛傳是為下屆議員選舉布局。

只是謝男酒駕惡習不改，早在2011年3月就有酒駕紀錄，2012年9月還捲入酒駕糾紛，酒醉與一對情侶爆發衝突，酒測值0.72毫克遭法辦，最後謝還出面公開道歉，不料時隔多年又因酒駕肇事。

法界人士指出，近年反酒駕意識抬頭，初犯者還可獲易科罰金輕判，累犯者則會被視為惡性不改，恐難逃牢獄之災，若是致人於死傷，還可處1年以上、7年以下有期徒刑。

(中國時報)

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