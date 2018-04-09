性侵單親媽 猥褻女教師 色狼判6年

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中國時報
／台北報導

57歲黃姓男子因代班保全時，結識1名貧困單親媽媽，佯稱協助申請慈濟補助，騙她到租屋處性侵，致對方崩潰自殘；黃另假冒大學教授，指某國小女教師「臉帶綠光」，以「打通氣場」帶至摩鐵猥褻，事後黃全盤否認，並以患有情感性思覺失調症及殘障手冊求輕判，但最高法院不採信，判刑6年確定。

判決指出，黃男曾犯性侵害等9起刑案，2013年底出獄後擔任保全，佯稱是身價2億的土豪，2014年3月以買豪宅為由誘騙女仲介到租屋處性侵，被判刑3年4月確定，黃現已入獄服刑中。

案件審理期間，2014年9月黃某在台中某大樓代班保全，獲悉1名坐月子的單親媽媽家境貧困，自稱是慈濟委員，可幫她申請每月1萬元補助，誘騙其到租屋處威脅滿足性慾。被害人因擔心失去補助，被黃以手指性侵10分鐘，事後崩潰割腕自殘。

同年12月底，黃到某國小擔任代班警衛，認識碩士畢業的女教師，高中畢業的黃謊稱是大學心理系教授，靈修逾25年，指女教師「臉帶綠光」，以助她打通氣場為由，騙她到摩鐵猥褻，事後女教師自覺丟臉不敢聲張，黃卻傳簡訊揚言他握有錄影畫面，威脅若不再跟他見面，他會將畫面上網，女教師畏懼而報警。

法院審理時，黃辯稱單親媽媽年紀小他30歲，比他女兒還小，否認性侵，至於猥褻女教師部分，則辯稱是誤觸。但2女出庭時均泣不成聲，庭訊被迫數度中斷，法官認為2女不可能誣陷，不採信黃的說法。

一、二審均以黃曾涉犯妨害性自主罪前科，卻再犯案，造成被害人身心受創，惡性非輕，黃未見悔意，不應輕判，依強制性交、強制猥褻罪判刑6年，最高法院日前駁回黃上訴，全案定讞。

(中國時報)

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