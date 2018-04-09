捕撈過度 野生魚30年後絕跡

2018年04月09日 01:21 中國時報 林縉明 ／綜合報導 吳岳修、／綜合報導

今年全台鰻苗捕撈量銳減，常常1天漁獲只有個位數，漁民感嘆「產量最慘的1年」。（林縉明翻攝）

新北市農業局去年11月與淡水漁會合作，在淡水河口放流50萬顆文蛤苗。（譚宇哲翻攝）

今年全台鰻苗捕撈量不如預期，僅約1.04噸，不到去年4.3噸的1/4，漁業署首度將捕撈期間延長1個月仍不見起色。台大漁業科學研究所教授韓玉山直指，過度捕撈是鰻苗量大減主因，加強管制都來不及，竟還放寬捕撈期限，只會加速破壞海洋資源。中研院生物多樣性研究中心執行長邵廣昭也引用《科學Science》期刊指出：「2048年以後，人類將捕不到野生魚。」

拉警報！魚種銳減75％

每年11月至翌年2月是捕撈鰻苗期，漁民以往一晚捕撈上百尾不成問題，以每尾平均80至100元計算，即有萬元入袋，但近年產量銳減，今年情況更糟，漁民整晚捕撈不到10尾。

韓玉山說，過度捕撈是鰻苗量遞減最大因素，建議政府縮短捕撈期限、增列禁捕鰻魚溪流，並設立專責河川警察提高執法強度等，做好源頭管制。

台灣漁業以年產值台幣400多億元占全球前3名，但過度捕撈、環境汙染、氣候暖化，造成漁源迅速枯竭，北海岸魚種30年來銳減75％，高經濟價值的烏魚、白帶魚漁獲量僅10多年前的3成，白鯧魚甚至僅剩1成。

漁業署統計，台灣捕獲白帶魚數量從1993年8710公噸，到2016年剩4580公噸，其他台灣近海野生魚種鮸魚、紅目鰱等，捕獲數也以每年10％到15％速度銳減。

邵廣昭與研究團隊多年來在新北市石門核一廠出水口外，設攔測網監測發現，北海岸30年來近海魚種，從120種銳減至30種，漁源種類直線下滑。他引用《科學Science》期刊文章提出警訊：「再不保護海洋資源，2048年以後，人類將捕不到野生魚，恐怕只剩浮游生物和水母而已！」

補破網！擬禁捕小鰻魚

漁業署表示，將評估全台河川是否實施禁捕8公分以下鰻魚；至於加強執法礙於人力難度高，未來會邀各縣市政府研擬對策。

(中國時報)