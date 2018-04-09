放流鰻6成被捕 復育糗大

2018年04月09日 01:21 中國時報 譚宇哲 、 胡健森 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣近海漁業資源枯竭恐成「無魚之島」，漁業署以放流魚苗復育漁業資源，但遭質疑成效有限。台灣漁業永續發展協會指出，改善海洋環境才是重點，放流魚苗，治標不治本。

農委會水產試驗所2003年起依鰻魚生態習性放流大型成鰻，希望成鰻降海產卵，但參與計畫的台大漁業科學研究所教授韓玉山調查發現，不少鰻魚放流初期即被大雨沖到下游河口，放流初期1個月內，竟有逾6成放流鰻遭漁民捕獲，成效大打折扣。

新北市農業局去年11月與淡水漁會在淡水河口，合作放流50萬顆文蛤苗，但地方人士發現文蛤產量依舊減少，台灣漁業永續發展協會理事長、海洋大學環境生物海洋與環境科學系教授廖正信認為，淡水河流域承接上游石門水庫淤砂和沿岸民生垃圾，並不適合做為復育地，「沒有好的育嬰房，種苗如何長大？」

因放流魚苗成效屢遭質疑，漁業署放流數量由2015年1029萬尾，逐年減至去年709萬尾，放流經費也從千萬元減至今年600多萬元，是否繼續放流也成議題。

廖正信強調，放流魚苗是各國共同復育手段，但包含魚苗數量、病毒檢測，必須有對的時間、地點與魚苗，最重要的是先改善海洋環境，否則難有效果。

韓玉山建議，政府應出面收購當地河口捕獲的鰻苗，部分直接放流至原河川中游，部分標識後在當地養殖場養殖2至3個月，讓鰻苗長成幼鰻再放流回原捕捉河口恢復野性，並將放流河川設為封溪護魚河川，禁止一切漁業活動，放流復育才會有成果。

「預算減少還是要做！」漁業署漁政組長施俊毅強調，仍待長時間研究調查、進一步規範放流流程，才能確保成效。

(中國時報)