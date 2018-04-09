5個點子王 教你道地玩恆春

2018年04月09日 01:21 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

以往「墾丁」兩字是觀光的代名詞，近期「墾丁化」卻成負面形容詞，當地業者哀鴻遍野，不過一群深耕在地多年的外地人，視危機為轉機，更看好此時商機，透過具體又虛擬的方式，積極還原國境之南最初的誘人樣貌。

蕭伊倩、王重喬、林立峰、吳明蕙、黃勝翊來自不同縣市，不約而同選擇落腳恆春，當初驅使他們到恆春經營生活的理由雖不盡相同，但幾年下來，恆春早已是故鄉了。

幾人眼見墾丁現今窘境，無不感慨到底是民眾地理不好，還是觀光策略有誤，為何大家幾乎只知墾丁而不知恆春？其實，墾丁只是恆春可去的一處地方，恆春還有很多的美。

這群人因為都喜歡在恆春老街一間「老屋」喝咖啡，變成好友，前年底還成為合夥人租下老屋，命名為「恆春信用組合」，一起打造夢想空間。

蕭伊倩說，老屋前身是恆春信用銀行，已有百年歷史，當初是因應瓊麻產業蓬勃發展、地方需要銀行而成立，現在它依然有能量乘載大家的夢想，只是以另一種「共享經濟」的方式存在。所以「恆春信用組合」不同時段有不一樣的經營模式，它是餐飲店、是背包客棧、也是酒吧。

5人說，恆春觀光資源真的很豐富，只是缺乏整合，而他們願意當領頭羊，讓所有人看見墾丁之外的恆春。經營「恆春信用組合」是第一步，接著是透過具體地圖、虛擬網路等方式進攻。王重喬說，「把地理位置弄懂，恆春會很好玩」，因此與合夥人免費發送自製的老街地圖，印有伴手禮店、特色小吃及特殊場館，詮釋出最道地的玩法。

他們也開闢「發現恆春吃喝玩樂」臉書社團，幫網友解惑，吸引近2700人加入。

(中國時報)