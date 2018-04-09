月入不到1萬 蹦火仔恐失傳

2018年04月09日 01:21 中國時報 林縉明 ／新北報導 ／新北報導

金山區百年歷史的「蹦火仔」漁法，近年面臨青鱗魚收獲不穩定、缺乏青年承接，讓這全台唯一的夕陽漁法面臨失傳，漁民坦言，雖然新北市政府已登錄為文化資產，結合觀光、文化紀錄，但捕不到魚，生計都快成問題，要如何保存文化？呼籲政府先從協助改善漁民生計著手。

全台目前僅剩金山磺港保有4艘以捕撈青麟魚為主的「蹦火仔」漁船，每年僅5至9月出海作業，因漁獲經濟價值低、作業期短、收入不穩定，難吸引年輕人回鄉傳承，在地文史工作者擔心文化失傳，多年前展開影像、文字紀錄。

漁業人文資產保存平台執行長郭慶霖指出，「蹦火仔」於晚間作業，漁民會以手電探照燈找尋魚群所在地，利用磺石加水產生乙炔氣體後，點火產生強光，引誘魚群跳出水面，再用叉手網撈起，需要8人分工合作，非常耗費體力。

永漁發168號船東謝智揚說，過去魚況好，每年漁獲量可達600至700噸，近年來漁獲量遞減，去年最慘，剩不到1/6，平均1個月收入不到1萬元，如果情況未好轉，考慮不再跑船。

謝智揚表示，這幾年為了傳承文化咬牙苦撐，但每年虧損數10萬元，「怎麼受得了？」若政府有意傳承傳統漁法，應先改善漁民生計，例如協助研究青鱗魚加工產品，提高經濟價值，另提供漁民休漁期間就業輔導、津貼，只注重文化傳承跟觀光產業行銷，幾乎沒有幫助。

漁業署表示，「蹦火仔」文化價值高，除每年補助經費辦理推廣活動外，也會協助漁民建立加工產品品牌，並朝文化展演方面轉型，讓漁民不用擔心漁獲量減少影響生計。

(中國時報)