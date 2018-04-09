確定棄選 吳碧珠告別市議會

2018年04月09日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

連任9屆議員的台北市議會議長吳碧珠，不僅是北市首位女議長，更是六都任期最長的民代，32歲踏入政壇至今從政37年，外界對吳碧珠倦勤消息傳得沸沸揚揚，吳碧珠昨表示，她決定放棄連任議員，人生就應該在最美好的時候結束，趁身體還勇健到處走走，將在9日中午國民黨團會議上宣布。

人稱「阿珠姐」的吳碧珠，為人海派，具備高EQ和幽默感，處事圓融，第4屆當選市議員後，第7屆時擔任副議長，在第8屆更在國、新連手下當選議長，甚至還曾被拱出來選台北市長，大半輩子都奉獻給政治。

把機會留給年輕人

2010年就曾傳出吳碧珠有意交棒，轉任不分區立委，直到2014年議員選舉也有相關傳言，但最後都沒有異動，隨著今年底國民黨議員提名登記作業時程接近，吳碧珠放棄連任的消息又開始流傳。

不少國民黨高層聽到消息都親自慰留吳碧珠，北市議會國民黨團日前也邀吳喝下午茶，希望議長能再選一屆，有議員勸吳碧珠既然當了9任議員，不如再帶領大家選一次成為「十全十美」，吳則回說，她期待「長長久久」，這屆離開是最好時機，幾乎篤定不再留任。

會中，吳碧珠也坦言，這2年親人接連過世，讓她對人生有新的體悟，盼趁她還走得動時能去過一般生活，也希望給年輕人機會，確實考慮放棄年底連任，不過，即使放棄連任，年底市議員與正副議長選舉會幫忙輔選到最後一刻。

藍黨部主委持續勸留

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，要找到像吳碧珠一樣有足夠經歷、服眾望又有協調能力的人接任議長很難，在吳碧珠還沒宣布不選前會持續勸留。

(中國時報)