正妹獻愛 砸50萬救18隻貓

竹科正妹陳小晴將救貓視為生命志業，2年內收養多達18隻浪貓。（徐養齡翻攝）

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中國時報
／竹市報導

人美心更美！竹科正妹陳小晴5年前上網看到1隻受困汽車引擎的貓咪，不惜從花蓮趕7小時火車到台中救貓，開始意識到流浪貓的問題，2年來陸續收養了18隻貓，月砸2萬養貓、救貓，成為動保所志工，秉持「救1隻算1隻」理念，被網友喻為貓咪的守護天使。

貓困引擎 趕7小時救下

今年24歲的陳小晴外型甜美，畢業進入園區科技公司工作，愛貓的她其實從小沒養過寵物，5年前還在花蓮念大學時，無意間從網路上看到1隻黑貓受困汽車引擎室的消息，當下心生不捨，沒多想就跳上自強號趕赴台中救貓，歷經一番折騰才將驚恐的貓咪救出，貓咪取名「TOYOTA」其實就是牠受困的汽車廠牌。

TOYOTA討喜又愛撒嬌，成為陳小晴與流浪貓結緣的開端，愛屋及烏的她開始關注流浪貓問題，畢業2年來就養了18隻貓，家中6隻已是「貓滿為患」，不得不租房成立中途之家，飼養其他12隻，並開放善心人士認養。

月花2萬 救1隻算1隻

抱持著「救1隻算1隻」的善心，陳小晴營救過不少車禍受傷或剛出生幼貓，加上養貓、救貓等開銷，每月最少要花2萬元，若遇到要做手術的危急案例，曾在1個月內就砸了10萬元，2年來自掏腰包超過50萬，幾乎讓她成為月光族。

陳小晴說，最難過的是送養出去的貓沒得到妥善照顧，她個人臉書封面頁的協尋啟示，就是當時被收養人不慎弄丟的「小橘」，她比誰都擔心，1年多來懸賞5萬元尋貓，至今仍無音訊，在她心中畫下一道傷痕。

談到流浪貓問題，陳小晴認為結紮才是減少流浪貓最好的方式，但台灣僅2成左右流浪貓有結紮過。政府資源有限，但民間愛心力量無窮，每結紮1隻就能降低6到24隻流浪貓，未來希望能開間寵物友善餐廳，宣導流浪貓節育觀念。

(中國時報)

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