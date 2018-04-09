綠島停電2小時 民宿業跳腳

2018年04月09日 01:21 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

又跳電！綠島港口到溫泉區聚落7日晚間10點多無預警停電2個多小時，約180戶受影響，民宿業者怒批，已經21世紀了，全島電纜地下化有那麼困難嗎？台電表示，8日中午前已全面恢復供電，至於電纜地下化，將配合綠島道路拓寬或整修逐步辦理。

清明節連續假期有不少遊客湧入綠島，孰知，綠島南寮港口、溫泉地區7日晚間10點25分卻無預警停電，陷入一片漆黑，有近180戶沒電。

緊急照明也快沒電

民宿業者摸黑啟動緊急照明，但是停電2小時，就連緊急照明也快沒電，到了凌晨12點恢復供電後，仍有2次短暫停電，業者說，還好是深夜客人都睡了，對遊客比較沒影響。

業者怒批，只要海風增強，這兩個地區就有跳電危機，旅宿業最為集中的南寮、中寮地區電線已地下化，少有跳電問題，但港口地區是重要商業區，漁會、海巡安檢所所在地，也應顧及港口地區的用電品質，何況暑假旅遊旺季將至，無預警停電的夢魘仍揮之不去。

業者抱怨說，綠島電路問題到了21世紀還是無解，每年因為颱風或強風造成大筆維修成本，如果拿這些錢來做全島電纜地下化，現在工程早就完成了，選舉年到了，希望有人能夠重視。

台電台東區營業處電務經理江秉忠表示，因是綠島中科院檢查哨前電桿橫擔受鹽害腐蝕斷落，至8日12時40分已恢復供電。

業者促電線地下化

他說，目前綠島南寮、中寮已完成電纜地下化，台電今年會在溫泉村辦理防災韌性計畫，預計將700公尺的電線地下化，至於全島電線地下化，也將配合綠島道路拓寬或整修逐步辦理。

(中國時報)