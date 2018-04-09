保住議長 國民黨擬增議員提名

2018年04月09日 04:11 中國時報 陳燕珩 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

連任5屆台北市議長的吳碧珠不再連任，不僅衝擊藍營士林、北投選情，黨內議員更擔憂，下屆議長選舉將陷入「大亂鬥」局面，國民黨為保住議長寶座，考慮把議員提名從31席拉高到33席，力拚實質過半，不過現任議員大多反對；市黨部主委黃呂錦茹則低調回應，要由黨中央做最後定奪。

北市議會63席議員，面對年底選戰，國民黨目前僅提名31席，未達實質過半令新人不滿，傳出吳碧珠不選後，國民黨將調整策略，除了吳所在的士林北投區擬增提1席，國民黨副主席郝龍斌子弟兵游淑慧擬參選的內湖南港區，也有望多提1席。

黃呂錦茹說，以往吳碧珠是與其他黨合作拿下議長寶座，吳不選要保住議長最穩當的方式，就是議員提名「席次極大化」，不過她強調，吳碧珠未宣布不再連任前，增加提名的選區還無法決定，且最後仍要由黨中央定奪。

不過，士林北投區議員陳重文認為，國民黨前2屆議員提名過半，最後席次也沒過半，照原先規畫提31席穩紮穩打，再尋求新黨、其他小黨合作，同樣可保住議長大位。

陳重文強調，國民黨士北現任議員只有3席，目前提4席已很緊繃，若提5席要全上根本不可能，況且吳碧珠的選票是長期深耕服務而來，很重地域性和個人性，選票很難轉給同黨議員，呼籲市黨部不要過度提名，否則恐讓士北再掉席次。

另名士北議員汪志冰也說，吳碧珠的票不分藍綠，即使同黨議員都很難完全承接，更何況是新人，這對國民黨是一大隱憂。她認為，市黨部要確定有勝算再提，若根本沒勝選機會還增加1席，那就得不償失了。

汪志冰也惋惜說，吳碧珠退下來是議會、市府損失，也可預見下屆議長選舉群雄並起、大亂鬥的局面。

(中國時報)