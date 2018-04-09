浪浪零安樂 毒狗卻頻傳

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中國時報

動保「零撲殺」上路屆滿周年，《十二夜》噩夢也宣告終結，只是不少愛狗、愛貓志工在這1年來發現，街上流浪貓狗數量其實不減反增，導致毒狗、毒貓事件頻傳，竹苗地區甚至發生假領養、真屠宰的黑心事件，令動保人士痛心疾首。

根據台灣動物保護行政監督聯盟統計，2017年2月起邁入零撲殺1周年以來，各縣市收容所總死亡量從2012年的80％下降到39％以下，各縣市爆籠數字也僅少數縣市較多。

然而，收容數字的減少，並非意味著流浪動物也跟著絕跡。事實上，動保人士這1年來普遍發現流浪動物仍「無所不在」，生育情況仍相當旺盛，原因可能出在民眾棄養情況變多、結紮補助有限等，收容所為達零安樂死的目標，反而不捕捉流浪動物，因噎廢食。

上月新竹縣、苗栗縣傳出18隻流浪狗被假好心的邱姓叔姪領養，之後疑慘遭屠宰販售，此案凸顯出收容所篩選認養人機制出現嚴重漏洞，流浪動物不論在街頭或動保所，皆顯得危機重重。

另有動保人士認為，零撲殺上路1年，最起碼讓收容所洗刷流浪動物墳場的代名詞，年輕世代對TNVR（誘捕、節育、注射疫苗、回置）的人道處置觀念接受度高，歐洲國家提倡「源頭管理」模式，落實飼主責任教育、繁殖規定，棄養罰明確，值得中央到地方政府借鏡。

(中國時報)

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