台東棒球場夜間照明 啟用

2018年04月09日 01:21 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

棒球場亮起來了！台東縣第一棒球場因無夜間照明設備，職棒比賽等重要賽事均較無意願到台東辦，經縣府向體育署爭取補助，斥資3000萬的照明設備完工，8日啟用，縣長黃健庭允諾，將爭取睽違10年的職棒重回台東。

台東第一棒球場8日晚間大放光明，在夜間照明啟用儀式後，2018東岸聯盟U18棒球邀請賽冠軍賽隨後登場，由新北市穀保家商對戰高雄高苑工商，成為新設夜間照明後的首場比賽，讓台東鄉親第1次晚間到現場看棒球賽 。

台東縣第一棒球場因無夜間照明設備，包含職棒等重要賽事，均較無意願到台東辦理，經過縣府向體育署爭取補助，及近1年來的招標及工程相關作業後，照明設備首度點亮棒球場夜空。

除了夜間照明設備外，後續的電子記分板更新為LED記分板，及轉播室、球員休息室等球場周邊設施修繕正在進行中。

縣長黃健庭表示，台東自從2008年3月30日統一獅與兄弟象比賽後，中職至今已有10年不曾在台東舉辦過賽事，夜間照明的啟用將有利於在地棒球發展及人才培訓，縣府也會爭取中華職棒大聯盟來台東實勘後，希望明年起安排職棒比賽來台東，將是台東棒球迷一大福音。

他說，縣府近年推廣棒球運動，並建立棒球重點學校校長遴選制度，希望藉此深耕棒球培育，使縣內棒球發展長遠穩定。

(中國時報)