台東棒球場夜間照明 啟用

友善列印
中國時報
／台東報導

棒球場亮起來了！台東縣第一棒球場因無夜間照明設備，職棒比賽等重要賽事均較無意願到台東辦，經縣府向體育署爭取補助，斥資3000萬的照明設備完工，8日啟用，縣長黃健庭允諾，將爭取睽違10年的職棒重回台東。

台東第一棒球場8日晚間大放光明，在夜間照明啟用儀式後，2018東岸聯盟U18棒球邀請賽冠軍賽隨後登場，由新北市穀保家商對戰高雄高苑工商，成為新設夜間照明後的首場比賽，讓台東鄉親第1次晚間到現場看棒球賽 。

台東縣第一棒球場因無夜間照明設備，包含職棒等重要賽事，均較無意願到台東辦理，經過縣府向體育署爭取補助，及近1年來的招標及工程相關作業後，照明設備首度點亮棒球場夜空。

除了夜間照明設備外，後續的電子記分板更新為LED記分板，及轉播室、球員休息室等球場周邊設施修繕正在進行中。

縣長黃健庭表示，台東自從2008年3月30日統一獅與兄弟象比賽後，中職至今已有10年不曾在台東舉辦過賽事，夜間照明的啟用將有利於在地棒球發展及人才培訓，縣府也會爭取中華職棒大聯盟來台東實勘後，希望明年起安排職棒比賽來台東，將是台東棒球迷一大福音。

他說，縣府近年推廣棒球運動，並建立棒球重點學校校長遴選制度，希望藉此深耕棒球培育，使縣內棒球發展長遠穩定。

(中國時報)

7天4起瓶鼻海豚擱淺身亡 豪華啟航 公主遊輪接力登台

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。