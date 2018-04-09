學習旅蛙 商圈協會開發來嘉APP

2018年04月09日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

仿照寶可夢、旅行青蛙設計概念，嘉義市商圈文化促進協會將開發設計一款來嘉旅遊APP，結合虛擬護照和來嘉生物ＡＲ手遊，透過遊戲設計，讓旅客可以逐步探索嘉義各大景點和特色商家，藉此把在地業者的經營版圖行銷至全台，甚至跨足國際。

嘉市商圈文化促進協會成立4年多，70多位會員以美食特色產業居多，8日協會舉辦會員大會，除安排「大廚上菜秀」和專題演講，也宣布站在電商時代來臨的轉捩點，協會站在服務平台角色，將透過計畫經費申請，把AR、VR相關數位工具導入商家串連與行銷，幫業者加值加分。

理事長邱國杰以寶可夢為例，指嘉義在地有許多有歷史和故事的商家，也有青年新創微型企業，卻一直缺乏適合的服務平台把商家資訊加以整合，所以，未來這款「來嘉APP」就像跟手機結合的旅遊護照，除隨時更新、加入食衣住行集點優惠功能，還多了遊戲感，讓行銷更有趣。

負責計畫執行的理事吳漢恩表示，經過資料分析，發現華語系國家為台灣旅客大宗，對嘉市而言是利基，只是觀光客停留時間過短、特色產業無法整合、導入行動支付比例偏低，都導致觀光效益提升有限，但虛擬護照APP一旦開發出來，不只遊客多了一款好玩的數位工具能加以應用，業者或許也能及早進入行動支付市場。

市長涂醒哲等多位議員昨日也到場，涂醒哲誇協會不簡單，不只會員每個人都很爭氣，認真打拚，協會也跟得上時代，相信接下來協會的創新行銷策略能讓業者和嘉義更好。

(中國時報)