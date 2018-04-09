萬國戲院拆牌熄燈 文資審查今啟動

2018年04月09日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

因不符消防法規，被迫無限期「歇業」的大林鎮萬國戲院，8日傍晚在眾人惋惜聲中，由6年前一手催生戲院再問世的江明赫拆下招牌，象徵戲劇性落幕一刻，嘉義縣政府文化觀光局透露，已針對萬國戲院啟動文化資產保存程序，預計今日就會召開文化資產指定登錄審議委員會，期盼透過文化資產保存途徑，讓萬國劇院再度風光開張。

關閉近20年，因職業軍人江明赫這位幕後推手，萬國戲院6年前重新點燈，成為嘉縣唯一放映電影、辦活動的戲院，這幾年在江明赫用心經營下，老戲院知名度大增，更成為大林鎮最知名景點，可惜，3月份萬國戲院未通過消防檢查，除了因為50多萬消防設備費用籌措不易，如依消防法規進行改善，恐破壞建築原貌，在所有權人同意下，江明赫3月13日提報歷史建築登錄，文觀局15日派員進行現勘，欲透過文化資產途徑替老戲院解套。

萬國無限期停止營業消息傳出，各界回響熱烈，還發動募資替萬國籌措經費，但都遭江明赫拒絕，江明赫認為，萬國戲院如「私生子」沒合法文資身分，為求徹底解決，才會依文資法提報審查，一旦登錄歷史建築獲文資身分保護，有助老戲院設備體檢和改善。

文觀局長許有仁說，萬國戲院是在地文化能量的具體展現，如通過歷史建築登錄，得依文化資產保存法26條規定，向文化部文化資產局爭取相關經費，協助萬國戲院進行修復及再利用計畫，以取得使用許可，期待接下來能透過文化資產保存途徑，協助地方文化工作者在無後顧之憂的環境下推廣在地文化，營造出獨特的「大林慢城」氛圍。

(中國時報)