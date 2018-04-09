板橋違建套房44間 遭強拆

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中國時報
／新北報導

雙北市接連發生違法隔間套房失火釀死意外，新北市工務局加強違建查緝，今年1月查獲板橋大觀路2處違建出租套房，隔間套房數量多達44間，不僅違法加蓋，甚至有房間以木質隔間，罔顧租客性命，拆除大隊已將違法套房全數拆除。

拆除大隊副大隊長陳嘉興表示，這兩處違建套房都位在板橋大觀路，其中大觀路1段28巷90號違建套房，屋主擅自將原先作為公司及倉庫用的2至3樓以磚隔成19間套房對外出租，經公安小組查獲並移送拆除大隊，屋主已自行拆除，並在3月底前將隔間及電表拆除完畢。

另處違建位在大觀路3段222號，該建築1至2樓分別隔成11及14間，共25間套房出租，不僅影響公共安全，甚至可能引起火災，拆除大隊也已強制拆除。

陳嘉興指出，新北市幅員遼闊，偏遠地區大型鐵皮屋林立，多被當作工廠、倉儲，但也有作為出租套雅房使用，新北市自2015年起針對大型鐵皮屋、頂樓投資客及配合公安聯合稽查執行案件加強查緝。

大型鐵皮屋截止去年底，總共拆除322件；頂樓違建出租套房列管930案，已經拆除922案，剩餘8案處理中；配合公安聯合稽查執行案件，3年總計案拆除85件。

拆除大隊強調，只要有影響公共安全的違章建築，無分新舊違建，一律優先執行，呼籲民眾勿心存僥倖。

(中國時報)

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