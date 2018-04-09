復育綠金山葵 復興試種成功

2018年04月09日 04:11 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

基於保護國土，嘉義林管處今年起不再讓農民承租阿里山國有林地種植有「綠金」之稱的山葵，然而山葵進口成本高，農委會林業試驗所與桃園市政府及中山科學研究院等單位進行復育，開發出山葵新培育模式，目前在復興區等較低海拔地區進行試種有初步成果，未來可望逐步擴大種植面積。

中科院表示，嘉義阿里山的山葵品質好長年外銷日本，被原住民視為「綠金」，需在23度以下環境才能生長，因政府對國有林地的保護政策趨嚴，研究團隊開發出利用台灣冬天環境條件，將山葵於9、10月間定植於田間，經過8個月栽培，可在翌年4、5月收穫交付加工。

這套山葵新栽培系統，不僅可避開炎夏的高溫逆境，利用天然的氣候條件進行栽培，達成低成本生產方式產出高價值作物目的，且可進行多次的枝葉採收，增加收益。計畫第一階段種植區域，除桃園復興區外，還有新北烏來區、花蓮縣萬榮鄉等地，期盼未來達到山葵精緻農業的經濟規模。

研究團隊除協助農民復育山葵外，更進一步將山葵枝葉開發成一系列產品及加工食品，包含面膜、手工皂、牙粉、護髮乳、山葵醋、山葵漬物、山葵醬及山葵冰淇淋等，目前也在桃園農業博覽會綠色方舟展館中科院展區展示成果，每周六上午提供山葵試嘗及嗆味體驗活動。

(中國時報)