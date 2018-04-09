復育綠金山葵 復興試種成功

農委會林業試驗所攜手中山科學研究院等單位復育山葵。（呂筱蟬攝）

友善列印
中國時報
呂筱蟬／桃園報導

基於保護國土，嘉義林管處今年起不再讓農民承租阿里山國有林地種植有「綠金」之稱的山葵，然而山葵進口成本高，農委會林業試驗所與桃園市政府及中山科學研究院等單位進行復育，開發出山葵新培育模式，目前在復興區等較低海拔地區進行試種有初步成果，未來可望逐步擴大種植面積。

中科院表示，嘉義阿里山的山葵品質好長年外銷日本，被原住民視為「綠金」，需在23度以下環境才能生長，因政府對國有林地的保護政策趨嚴，研究團隊開發出利用台灣冬天環境條件，將山葵於9、10月間定植於田間，經過8個月栽培，可在翌年4、5月收穫交付加工。

這套山葵新栽培系統，不僅可避開炎夏的高溫逆境，利用天然的氣候條件進行栽培，達成低成本生產方式產出高價值作物目的，且可進行多次的枝葉採收，增加收益。計畫第一階段種植區域，除桃園復興區外，還有新北烏來區、花蓮縣萬榮鄉等地，期盼未來達到山葵精緻農業的經濟規模。

研究團隊除協助農民復育山葵外，更進一步將山葵枝葉開發成一系列產品及加工食品，包含面膜、手工皂、牙粉、護髮乳、山葵醋、山葵漬物、山葵醬及山葵冰淇淋等，目前也在桃園農業博覽會綠色方舟展館中科院展區展示成果，每周六上午提供山葵試嘗及嗆味體驗活動。

(中國時報)

板橋違建套房44間 遭強拆 《財團法人法》修法 盧秀燕籲全…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。