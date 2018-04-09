關公塑像骨折 熱心民眾包紮

屏市千禧公園內的裝置藝術「關公騎哈雷」近期遭毀損，有熱心民眾見狀動手協助「接骨」。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東市千禧公園知名裝置藝術「關公騎哈雷」因反差性強，常吸引路人近距離拍照，但近來被人發現關公手部遭毀損，有好心民眾見狀學習華陀「挖骨療毒」，協助關公進行包紮，主管單位市公所獲悉後強調，將盡速完成修復。

2014年屏東市公所辦理「藝起塑森」公園公共藝術展，將15件大型雕塑品固定放置千禧公園展出，其中由藝術家孫柏峰所製作的「公關騎哈雷」，將傳統赤兔馬改由現代重型機車取代，呈現時空對置的視覺效果，是公園內討論度最高的裝置藝術之一。

但疑因民眾相繼拍照取景，導致關公手部損毀，從小認關公作為義父的網友「海台」見狀覺得不捨，決定帶著工具動手協助包紮，他事後也PO文指出，「因為個人手藝有限，沒有那麼美觀，望帝君海涵，若有熱心的大大可以幫忙讓他更完美，請伸出援手來幫忙，謝謝。」

網友看過後留言直呼「暖心」，但也強調，這已經不是「關公」第一次受傷，先前就曾看見小朋友要坐上去關公手臂拍照，造成整隻手斷裂過多次，也有人對那把關刀有興趣而破壞。

屏東市公所指出，接獲裝置藝術毀損後，已經通知原創藝術家評估後續修復，時間尚待敲定，但也提醒民眾在拍照之餘盡量不要動手破壞，才能讓更多人能欣賞這完整的藝術品。

(中國時報)

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