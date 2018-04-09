國民黨苗栗市長初選 15日揭曉

2018年04月09日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

下屆苗栗市長選舉，民進黨人選尚未明朗，國民黨則預定本月12至14日辦理黨內初選，15日可望揭曉勝出人選。藍營有縣議員禹耀昌、邱鎮軍及市代會主席賴桂煖3人登記初選，3人勢在必得，但隨著時間接近，3陣營各自全力衝刺尋求支持之外，言論也逐漸擦出火花。

國民黨苗栗縣黨部主委林祥川指出，黨內同志禹耀東、邱鎮軍及賴桂煖，都有意競選下屆苗栗市長，黨部除多次個別溝通協調，也兩度邀集3人進行協調，但均未能獲取共識，決定以全民調進行黨內初選，15日公布出線者代表藍營參選。

由於3參選人均布局市長選戰已久，也展現勢在必得壯志，有人甚至表示，如未獲國民黨提名，也不惜一切會參選到底。對此，林祥川表示，呼籲黨內團結支持出線的參選人，若執意脫黨參選，將開除黨籍並沒收20萬元保證金。

距全民調只有幾天，3位參選人都透過看板或布條爭取支持，另在臉書發表政見與抱負，希望成為「唯一支持」的對象。不過部分陣營的支持者，開始出現影射且有攻擊性的言論，也讓這場激烈的黨內初選，嗅到火藥味，參選人主動呼籲理性面對。

邱鎮軍主打生育津貼、發放幼兒教育補助，中小學全額補助營養午餐，對65歲及80歲以上銀髮族發放生日禮金等。

賴桂煖打出成立社區中央廚房、送餐照顧老人，補助辦理嬰幼兒福利，打造二環二線免費公車改善交通等。禹耀東則以其從政20年的政績和志工服務，要建設苗栗為友善、美麗及效能的城市。

(中國時報)