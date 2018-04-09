和解內涵 憲法說了算

2018年04月09日 04:11 中國時報 吳威志

行政院公布「促進轉型正義委員會」專任委員提名名單，包含當年發起「占領行政院」太陽花學運領袖魏揚的母親楊翠等3人，加上先前已提名的主委黃煌雄等人，已達《促轉條例》規定的9人，待立法院行使同意權後，促轉會就可開始運作了。

促轉會主委被提名人黃煌雄日前提出對促轉會的態度是「真相、公義、和解」，以其過去超越藍綠的問政風格，尚屬合適人選，但卻遭到深綠人士強烈批判。對此，蔡總統選在參加紀念鄭南榕活動時，提到「促轉會」將「挖掘真相、釐清責任、邁向和解」。

兩者最大的差異在於總統要的是「釐清責任」，而非「展現公義」，那「釐清責任」究竟是何意？是要依照「憲法與法律」的理念去釐清，還是要依據「民進黨與蔡總統」的意志去釐清？恐怕這是未來最大的政治變數。

不管是黃煌雄的「真相、公義、和解」，或是蔡總統的「真相、責任、和解」，最終目標都是「和解」，所以，應可從「和解」的憲政本質反推其實踐的過程，來了解「轉型」的未來面貌。

憲法上所講的「和解」，是「平等、和平、不得政爭、調解與保護」，第7條首倡「男女、宗教、種族、階級、黨派」平等；而第139條則規定「任何黨派及個人不得以武裝力量為政爭之工具。」，蘊含「不得以其他力量」，甚至最嚴重的武裝引發「政爭」。除此，第154條也訂有「勞資糾紛之調解與仲裁」，可得推論，即「糾紛」應要司法或第三方的介入，藉以維持公正性。

另外，憲法第166條「國家應保護歷史、文化、藝術之古蹟、古物。」其對「歷史」的本意也在「保護」而非「追究」或「懲罰」。從歷史角度而言，台灣有過日據時期、二二八時期、大地主時期、戒嚴時期，早已經歷多次「轉型」，過程中有《耕者有其田條例》、《二二八事件處理及賠償條例》等法律依據，所以「轉型」不是民進黨的專利。

又從《民法》第736條、第737條「和解」定義論之，當事人約定互相讓步，以終止爭執或防止爭執發生。所以「和解」在使當事人拋棄追究責任，也使權利消滅，創設內容替代原有之法律關係。所以，要講「和解」就要讓步，就要理解、體諒對方，拋棄追究去創設彼此接受的條件。

我國歷經三度政權輪替，就是「轉型」的最佳見證，因此，與其仍沉浸在轉型正義的口號裡，不如積極實踐和解。尤其行政院將4月7日定為「言論自由日」，就是要重視「言論」，不是執政者說了算，而是要讓各黨各派及社會大眾提出多元的「和解」條件及其言論，才是真正的「轉型正義」。

促轉會表面上是要對威權時期進行真相調查，事實上，《促進轉型正義條例》第2條既破壞了《中央行政機關組織基準法》的機關編制，也破壞了《行政院組織法》獨立機關的限制，根本就是威權的「黑機關」。加上《促轉條例》所規畫、推動事項的「清除、平復」均非憲法涵義，甚至所定的「威權統治時期」都已超出憲法公布施行日期，更超過《刑法》、《民法》的追訴時效，這樣的轉型正義只是有利於執政黨所謂的「政治受難者前輩和家屬」，漠視了憲法對人民權益的保障。

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)