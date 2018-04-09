蔣中正是陳水扁、賴清德的大貴人

2018年04月09日 04:11 中國時報 羅智強

上周的4月5日，是蔣中正總統逝世43周年。在綠營鋪天蓋地的去蔣、汙蔣、辱蔣，幾乎已經把蔣中正「汙名完全化」的今天，談紀念蔣中正在政治上是有點愚蠢的。但這些年來，我深深體會了一件事，何必管自己說的話是「聰明」還是「愚蠢」，說相信的話，其實最自在。

蔣中正當然有過，就像蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，哪一個治理台灣的國家元首不曾犯錯？人本來就是會犯錯的動物，更何況所謂「對錯」也常有「角度」問題。因此，蔣中正當然不是十全完人、天降聖賢。但是，若綜觀其一生，我認為，可以心安而無愧地說，他是一個對中國、對台灣貢獻卓著、居功厥偉的人。

蔣中正的過，不勞我再叨絮，綠營的吹毛求疵已到爐火純青，就留給綠營去說。我想從一個特別的角度，來談談蔣中正的功。大家不妨想想看，號稱台灣之子的陳水扁前總統，人生中最大的貴人是誰？

陳水扁是中華民國第1位民進黨籍的總統。他的父親陳松根是個佃農，但陳水扁卻靠著苦學，考進台大法律系，接著成為中華民國總統。這個三級佃戶之子的翻身經歷，堪稱當時台灣最勵志的故事，陳水扁被捧為台灣之光。雖然這位台灣之子，後來在總統任內，廣涉貪腐，成了台灣之恥。

問題來了。若在日本殖民台灣時期，陳水扁的「勵志故事」有可能發生嗎？絕不可能。日據時的台灣人民是次等國民，日本在台灣實施差別化的教育政策，極度歧視台灣人。尤其在高等教育，能接受高等教育的台灣人如鳳毛麟角，而且集中在醫學、師範教育等非關法政領域。

在極其有限的教育機會下，佃農之子要受到高等教育，是痴人說夢。但有一個人，改變了這樣的教育環境，也改變了陳水扁的命運。那就是：蔣中正。

民國34年，八年抗戰勝利、台灣光復後，國民政府即在台灣推動六年義務教育；民國56年實施九年義務教育，打破日本的教育歧視政策。在蔣中正治下，義務教育不分富裕、貧窮；不分地主、佃戶；不分本省、外省，皆一視同仁享同等待遇。在這一系列教育政策下，台灣人民的識字率在蔣中正治理期間，從5%大幅提升到75%。

所以，是誰讓陳水扁這位佃農之子，有機會受到在日據時期絕不可能接受的高等教育，考上台灣大學，成為中華民國總統？就是蔣中正。這還沒說，陳松根雖是「佃農」，但蔣中正治理時期的台灣「佃農」命運已較日本殖民時期的「佃農」大為改善，不可同日而語。

蔣中正一到台灣，第一件事就是推動土地改革，在民國38年實施「375減租」，嗣後再推動「公地放領」、「耕者有其田」，把地主的土地分給佃農。蔣中正的政策雖創造了數十萬戶自耕農，嘉惠無數佃農，卻得罪了當時的大地主們，以至到今天，日本殖民時期的地主等既得利益家族，仍對蔣中正恨之入骨。

所以，蔣中正才是陳水扁人生中最大的貴人，他能受高等教育，從佃農之子成為國家元首，實拜蔣中正治台的德政所賜。甚至，若要再深論一步，蔣中正何止是陳水扁的恩人，他也是礦工之子賴清德的恩人，是所有沒有家世背景的農工子弟的恩人。沒有蔣中正對普及教育的努力，陳水扁當不上總統，賴清德也當不上行政院長。

但可悲的是，對這一位陳水扁的貴人、賴清德的恩人，民進黨卻用了幾十年的時間追殺他、清算他。獨派人士不斷辱蔣，砍蔣銅像頭、潑蔣靈柩漆。

我忽有感慨，沒有是非，就沒有未來；不知感恩，就不會再有人願意付出。台灣今日困境，何嘗不是因為整個社會在民進黨的操弄下，失去了「是非心」和「感恩心」所致？

抱著這個感恩的想法，4月5日，我在我的臉書上放了一張蔣中正的照片，並自製了一個談蔣中正光復台灣、保衛台灣、建設台灣三大貢獻的簡單影片，竟分別有2.1萬與2.3萬人按讚，影片也有15萬人瀏覽。我有些意外，但更多的是欣慰，欣慰的是，還是有一股願論是非、願意感恩的火苗，在台灣並未熄滅。（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)