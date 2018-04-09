小英耍心機 蘇貞昌虐心

2018年04月09日 04:11 中國時報 鈕則勳

國民黨在新北市確定由侯友宜出征，民進黨主席蔡英文也祭出徵召的起手式，不僅吳秉叡被勸退，連上屆小輸朱立倫的大老游錫堃也在和小英會面後指出「總統說歹勢啦」、「往另外一個方向規畫」的話，這些脈絡顯示蘇貞昌強勢回歸新北市參選將成為事實。

蘇若真參選，勢必將國民黨提名的「長輩圖」風采一舉壓下。「千呼萬喚始出來」的蘇貞昌將成為2018年選舉最大尾的長輩，加上不甘寂寞的阿扁藉視訊來為深綠的「喜樂島聯盟」加持，呂秀蓮亦參一咖表示「民進黨2020年會起變化」，民進黨長輩們的接力演出，可定位為民進黨走「懷舊風」的選戰。

但蘇貞昌回鍋反而凸顯小英的執政困境及民進黨發展的盲點，更不符合選民胃口。首先，民進黨青壯派雖想搶攻縣市長及立委，但能有接班格局及氣度者寥寥可數。第二，2014及2016年選舉民進黨狂勝，並非因其候選人強，而是因國民黨太糟使然，若民進黨持續執政，邏輯亦同。第三，民進黨執政太差，選舉氛圍對其不利，選民連同也對綠軍中壯派不抱希望。而在新世代選民求新求變及侯友宜熟悉現今市政的氛圍下，對蘇貞昌極為不利。

小英徵召蘇貞昌拚新北，雖說是救亡圖存，但亦有濃濃的消費盤算。畢竟蘇是黨內大老、輩分高，20年前就擔任台北縣縣長，如今回鍋參選，情何以堪，且是否接受徵召對蘇來說都是兩難。若接受徵召卻敗選，等於盡毀一世英名；若不接受，除了觸怒龍顏，還得承受不願為黨承擔及敗選的罵名。是以「小英拱蘇」不僅可看到蘇的虐心，也可看到小英意志之堅強及謀略之深。

至於阿扁頻踩紅線，不論是幫陳致中站台或加持「喜樂島」，當然也是對小英「柔性逼宮」，迫使小英特赦他。小英的總統府祕書長虛位以待「花媽」陳菊，新北擬徵召「電火球」，再來安撫五府千歲「水牛伯」，當然也有招喚這些「長輩們」藉其餘威來勤王抗扁之意。阿扁也只能來個進一步、退兩步的「探戈」應對。對於這些頻頻搶戲、對深綠仍有一定號召力的長輩，「恐怖平衡」或許是小英現階段較佳且無奈的選項。

至於「祖母綠」呂秀蓮雖不改大炮性格，但因政治能量大減，且民進黨北市提名可能性低，小英當然會尊重長輩藉參選刷存在感的自由。

民進黨更大尾的長輩接連出檯，雖緩解了國民黨提名「長輩圖」的窘境，但其間也凸顯出民進黨提名的彈性及黨主席的勇於任事，國民黨及吳主席是否也要思考如何跳脫北市初選的制式框架，徵召最強的青壯世代接班，這是國民黨六都選舉突圍最後的機會了。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)