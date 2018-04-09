2018年04月09日 04:11 中國時報 劉心月

高雄市長陳菊終於要北上擔任總統府祕書長了。蔡總統這一人事安排顯示，選舉已是未來2年任期的當務之急。果然，花媽一上任，首要任務就是勸進蘇貞昌重返新北市參選。

以蔡英文與蘇貞昌之間的嫌隙之深，以蔡英文輸不起新北的焦慮，若想讓蘇貞昌願意接受民進黨黨中央的徵召，再次投入這場他根本沒有必要參與的選舉，還真得花媽出馬不可。只是讓五府千歲班師回朝，對民進黨是否真是好事，恐怕還有待觀察。

蔡英文為了自己的2020大選，硬是卡住民進黨人選台北市長，而跟柯文哲合作，如此一來，新北市的選情就格外重要了，一旦新北守不住，蔡英文勢必得辭去黨主席；少了黨主席的提名權和資源分配權，蔡英文絕不可能指揮得動民進黨的各路人馬，2020能不能再獲得民進黨提名都是個問題，遑論連任。

這就是蔡英文為什麼死拖活拉也要請出蘇貞昌的理由。問題是，就算「衝衝衝」賣花媽面子再出江湖，勝算也不很大，除非他志不在當選而在於當隻母雞護庇派系裡的眾小雞們出頭，否則真看不出蘇臨老回鍋的理由何在？

更讓人不解的是，民進黨內的「有識之士們」到哪去了？怎麼甘願由著自私怯戰的蔡英文這樣亂搞？施政成績一塌糊塗，只會專門走偏鋒拉選情，輕重緩急都分不清楚！

蔡英文讓出台北，又封殺中生代選新北，但蘇貞昌的選情並沒那麼樂觀，從政黨發展的角度來看，蔡的布局不確定有沒有短多，但長空是肯定的，因為這根本就形同「放生」雙北。

蔡英文在新北市不敢放給中生代的理由是檯面上的人選贏不了，擔心連帶會影響市議員的選情。問題是，羅致政、吳秉叡七早八早就表明要選，蔡英文就是正眼都不瞧一下，黨中央給過他們什麼奧援？如果民進黨真的拿出吃奶的力氣，會完全沒有一丁點機會嗎？就算最後輸了，至少可以說有勇氣讓中生代出頭、為黨培養新戰力，民進黨可以問心無愧。選舉年年有，這次輸了，只要志氣在，下次還是有機會翻盤，何必怕成這樣呢？

結果現在硬要一個老人出來扛責任，贏了算蔡英文的功勞，輸了是蘇貞昌丟人，這算盤打得這麼明目張膽，為什麼民進黨人還是照樣買帳？難道民進黨人全被蔡英文、洪耀福的黨中央給打趴了，連丁點反對的聲浪都不敢發出？蔡英文正在一寸一寸消滅民進黨的黨魂，民進黨人真的都看得下去啊？還真是不可思議。

只能說，民進黨內威權的程度，跟他們老是撻伐、恥笑的國民黨比起來，豈止不遑多讓，簡直就是後來居上。黨主席為所欲為，沒有人有意見，就怕手上的飯碗捧不牢。

完全執政、完全失格，民進黨真是可悲，民進黨人真是羞死人也。（作者為作家）

(中國時報)