2018年04月09日 04:11 中國時報 羅瑩雪

民進黨和時代力量立委在公務員年金改革法草案通過前1小時，不理會銓敘部反對，強行加入公務員離婚配偶得請求分配公務員退休金之規定，欠缺周延思考，未必有利於促進兩性平權，卻使體制大亂，效果恐適得其反。

首先，離婚夫妻相互間之權利義務是私法關係，應由《民法》統攝。現制若有缺失應修正《民法》，而非於公法性質的公務員退撫法規內硬塞私法條文。新制規定，公務員離婚配偶如依法得領退休金者，必須規範該退休金之法律亦有類似規定，公務員離婚配偶才得要求分配。其他相關法律如依此跟進，相關法規散布更廣，且主管機關、生效日期不同，其引用、解釋、優先排序等勢將引發激烈爭議。

其次，關於夫妻剩餘財產之分配、離婚時之贍養費、損害賠償金及子女扶養費等，《民法》有整套規定。關於分配剩餘財產的條文編在「婚姻」章「夫妻財產制」節，而非「離婚」節，並採「先約定，後法定」原則。夫妻不採「分別財產制」時，才適用「法定財產制」。「法定財產制」關係消滅時，才須分配財產。此時法院可能認定平均分配顯失公平，而另定分配額。雙方當事人也可能訴訟上或訴訟後和解，自行約定。

《公務人員退休撫卹法》神來一筆，如何融入既有體制的《民法》原則、法院判決、當事人約定之效力是否及於公務退休金等一概不明。新制如與上述脫勾，有違民事尊重當事人之基本理念，牴觸司法判斷。如受其約制，則人事部門收到扣款請求，應先調查前述複雜狀況，確定請求權是否存在。他們有此權責及類似的司法訓練嗎？當事人不接受其判斷時，又該如何？再提訴訟還是循訴願程序處理？

再者，離婚只是法定財產制消滅的原因之一，其他如一方應給而不給家庭生活費用被法院宣告分別財產制時也是。此際配偶並未離婚，也可分配公務員退休金嗎？不可，似不合理；可以，又於法無據。

更糟的是，退休可能在離婚很久以後。本來恩斷情絕、勞燕分飛的怨偶因新制上路，須緊盯對方申領退休給付進度，以免慢了一步，退休金被提領一空。於是分手兩造繼續糾纏不休，給社會添亂。至於前配偶如何取得必要資訊，法無明文。當此重視個資保護之年代，是另一棘手問題。

提案立委重視婦女權益，師法德、日體制修法，卻忽略德、日婦女婚後離職者多，就業率低於我國，我國公務員女性比例又遠高於男性。新制想保護婚姻中常居於劣勢之女性，恐怕結果愛之適足以害之。

總之，這次修法未事先徵詢法務部的意見，造成疊床架屋、體制錯亂，是非常壞的立法範例。

法務部、銓敘部等相關部會應盡速提出補救措施，以資匡正。（作者為前法務部部長）

(中國時報)