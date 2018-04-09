社論—蔡賴微妙競合 陳菊調和鼎鼐

2018年04月09日 04:11 中國時報 主筆室

在「千呼萬喚始出來」的氛圍下，高雄市長陳菊即將接任總統府祕書長，既要襄助蔡主席為年底地方大選提調兵馬，又要為蔡總統2020連任保駕護盤，更要為延續民進黨執政弭爭解紛、調和鼎鼐。至此，以蔡英文為主、南台灣雙霸天賴清德、陳菊為左右手，分掌政策推動與政治協調的綠色執政新鐵三角正式成形，開始運作。

說是新鐵三角，其實真正的新關鍵仍是陳菊。如果沒有她的加入，以民進黨政府目前的政績，及蔡、賴兩人的微妙競合關係，綠色執政的未來恐難樂觀。但以陳菊與蔡英文、賴清德3人之間的微妙角色扮演，將使民進黨內的派系鬥爭、台灣政局的變化發展，乃至兩岸關係的進退和戰出現更多的可能。

陳菊接任總統府祕書長的過程，頗有「猶抱琵琶半遮面」之感，外界不解她為何如此躊躇。基本上，總統府祕書長地位崇隆，如果得到總統的信任和授權，是一人之下、萬人之上的地位，足以「呼風喚雨」，但在憲政體制上卻無地位，只是總統府的「內務總管」角色。這也是蔡英文就任總統以來，總統府祕書長可以長期懸缺，即使有人擔任亦令人無感的原因。簡言之，此一職務的功能不在其法定職權，而在於和總統的關係，不同的人做，就會有不同的權力與影響。在蔡、賴兩人微妙的關係與黨內派系競爭情勢之下，陳菊應該可以受到蔡英文的重託與信任。

在民進黨強勢執政下，社會更為分裂，年底選舉將面臨嚴肅的考驗，但黨內派系林立、權鬥激烈、暗潮洶湧。蔡英文、賴清德黨內雙巨頭的角色定位與隱性競爭，不僅在黨內，更早已是社會廣為議論的焦點。蔡是因緣際會、時勢使然登上大位，賴才是民進黨正牌培養的政治領袖，更是獨派寄予厚望的「自己人」。若以戰功、輩分、人脈與人和而論，陳菊可能還高於蔡、賴兩人，且與兩人一向不具直接競爭關係，因而能保持和諧互動，也深受兩人尊重，當可在兩人間發揮協調整合之功。

蔡英文就任總統近兩年來，與獨派關係始終緊張，除兩岸政策與施政方面的爭議外，還有三大難題：閣揆人選、扁特赦、台北市長的攻略。後兩者仍懸而未定，第一項則已透過由賴清德出任閣揆，取得階段性的合作而暫告化解。賴在黨內派系勢力的妥協合作下接掌閣揆，表面上看是與蔡形成執政成敗的政治生命共同體，實際上，彼此角色競合、進退較勁的關係從未排除，甚至越來越緊繃。最近賴在台獨言論上的表態進逼、不斷強化，蔡則從一開始試圖緩頰，到如今默不作聲，足以看出外弛內張的緊張狀態。

賴清德接任閣揆，一度被認為民進黨2020「蔡賴配」已成共識，但隨著蔡執政愈趨衰敗、美中兩強在軍事與經貿上較勁加劇，美國大打台灣牌，獨派開始對2020民進黨的布局產生新的構想與壓力，賴清德乃成為取蔡而代之的首選。

陳菊因此成為蔡英文絕處逢生的希望，試圖以其黨內資望和人脈、人和，緩解賴清德與獨派的攻勢，進而整合凝聚黨內派系的支持。

今年百里侯選舉是民進黨執政的「期中考」，如果選輸必須分擔責任，許多新潮流要角都勸陳菊不要與蔡英文綁在一起，陳菊卻從民進黨整體大局考量，決定接任新職。她尚未就任，外界就看到吳秉叡退選，民進黨雙北戰局人選布局應該很快就可以明朗，對漸形猖獗的扁派勢力，陳菊也應該可以有所作為。加上她日前受邀赴美，受到高規格接待，在智庫演說時對兩岸關係論述得中規中矩，應能受到美國的信賴，陳菊在黨政運作上的角色將愈形吃重。

未來陳菊接任民進黨主席，乃至2020出現「英菊配」，都不是不可能的發展。不過，回到眼前複雜艱困的現實環境，更應該重視的是，陳菊在美國和回台後都明確宣示，她支持、認同蔡總統的「維持現狀」，希望兩岸異中求同，互相了解；如何襄助蔡英文穩定兩岸大局，不讓越走越偏的台獨漸趨張狂，進而開創務實進取的兩岸新局，更是她應全力施為的首務。

(中國時報)