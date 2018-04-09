2018年04月09日 04:11 中國時報 主筆室

台電準備今年6月起把核四燃料棒送回美國，代表宣判核四死刑；但國發會提案平台，「要求暫緩核四燃料棒送出國」提案已得到超過5000人聯署，政府部門必須回應。這個核四燃料棒提案，提供台灣社會與蔡政府一起重新檢視能源政策的契機，應該重視。

蔡政府的能源政策推動2年，問題與風險百出，從供電不穩、台灣全年供電都亮警報，到空汙日益惡化，原來一直打包票不缺電的蔡政府，已無顏面再做保證。為了穩定供電，甚至把停機近2年的核二廠機組重啟，供電情勢之危急已非常明確。

現在碰到缺電，民進黨還可以不顧廢核主張，厚顏再用核電，待核電廠全部除役，連核四也拆除後，如果碰到供電不足，除了燒火電外，已難有其他後援項目。蔡政府倚為重鎮的綠電，既有供電不穩定，又有成本高、進度緩的問題，除了火電別無他法，事實上蔡政府確實一直在增加火電機組。

如果，蔡政府願意為台灣的未來留一個選項、給一個可能，其實就不該急著送走核四燃料棒，應該讓核四繼續封存。萬一未來供電真不足，甚至空汙因火電增加而惡化到民眾難以忍受，至少，還有一個重啟核四的選項。蔡政府及那些反核人士為了造成「既成事實」，急著拆除核四，不讓未來的台灣「多一個選項」，其意圖令人不解。

台灣已經為了綠營的廢核神主牌付出不少代價，以其能源政策實施2年，卻問題百出、原本的承諾一一跳票來看，未來台灣還要繼續支付代價。蔡政府應該藉著討論核四燃料棒是否該趕快送走的機會，檢討能源政策並務實修正。

(中國時報)