用選票退散權力鬼遮眼

2018年04月09日 04:11 中國時報 王尚智

台灣的政治雖然沒有大媽追的韓劇精彩，但不得不說阿扁「勇哥勇弟」的連載確實頗有些看頭。出了監獄、坐擁粉絲的人氣中，原本關在高牆裡一臉鬼樣的阿扁如今將禁忌推到最大分貝，酸話裡信手拈來皆是政治祕辛，屢屢讓蔡英文芒刺在背。

綠營裡頻傳狗咬狗，政治圈果然不必非要等到撕破臉，民眾才能見其醜陋。民進黨上下如今在權力的寶座與饗宴上縱情恣意，無所顧忌到越來越像是一場「百鬼夜行」。權力之所以能夠快速「讓貪婪膨脹、讓人性扭曲、讓一切真相盡顯於大眾眼前」，就在於權力本身恰好正是在位者的「鬼遮眼」！

事實上，蔡英文政府的招數正是這一招「鬼遮眼」。最初「感性宣誓」，之後「牽強粉飾」，再來「瞎說辯解」，到最後甚至「懶得說、懶得辯、懶得管你死活了」！從兩岸、年金、勞工一路爭議至今，近日甚至強行重啟深澳燃煤電廠，尤其不惜犧牲大學自治抵制管中閔的台大校長案，鬼遮眼的程度徹底罔顧民間觀瞻來到「鬼中之鬼、遮中之遮」！外界難以想像，明明「支持率那麼低、不滿意度那麼高、年底選舉又在即」，整個民進黨何以還盡做更多逆民之舉？

原因無他，民進黨自身被權力遮眼，卻又企圖以權力隻手遮天去蒙蔽整個台灣社會。陰陽鏡裡閃一閃，就能看到一路以來高舉著「轉型正義」的牌位，強顏佯裝是千年修道於民主的「正神」，原形畢露的真相卻是「壓根沒能力建設打造台灣，只會破壞長久體制與程序」。

細觀政壇到社會，台灣如今確實「鬼影幢幢」，不只民進黨自身，連帶整個政府機關內彷彿日夜鬼哭神嚎。其中「貪婪鬼」最多！充斥在黨、政、商之間的利益株連，大膽到連軍方國防的造艦、撥款都可以不顧程序、私相授受。至於「狗腿鬼、無能鬼」則是現今行政部門最大宗。教育部和農委會堪稱兩大山頭代表，為了迎合不爽於管中閔選上校長的幕後藏鏡人，狗腿的教育部竟可腰斬大學自治的普世價值。

當中較令人意外的是「司法鬼」也多！政黨輪替搶官位難免少數人看上面臉色辦事，可一旦整個地檢署都能公開替「慶富案」睜眼說瞎話，此外不少檢察官的政治案件起訴書也能滿紙逢迎馬屁，醜陋嘴臉還是讓人挺驚訝。當然，一切種種的鬼態不堪，如今外圍也都有「鬼媒體」撐腰或對幹！立場鮮明的「綠媒」此起彼落、相互競爭，過去被視為中間偏藍的某家新聞頻道，最近在被收購改組之後，經營高層也已下達「徹底綠化」的具體指令。

台灣政治走到這般「群鬼亂舞」，究極而言還是人性與貪婪。如今所有的「鬼氣味、鬼蹤跡」都可以從各方「人事、預算」的變化中嗅到、看到。鬼魅從各種程序體制的縫隙中滲入，到處吸吮著權力和利益。當中最悲哀的是，民進黨的鬼遮眼也僅有「鬼」而非「魔」的層次！缺乏魔之視野格局、城府歷練的現實，最終只是山村僻壤的能耐，嚇唬剝削一下自己人而已。至於離開這座島嶼之外，於一切鬼話連篇， 連個屁都不是了。

未來能否制伏這些不知邊際、再無所畏的惡鬼，祓除台灣天空濃雲密布的鬼遮眼，你我只剩「選票」這張唯一的令符了。

(中國時報)